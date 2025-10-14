El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

A la izquierda, la concejala regionalista Ana de Cos. A la alcaldesa de Cabuérniga, Rosa Fernández (PP). DM / Javier Cotera

El PRC dimite del equipo de gobierno de Cabuérniga y deja al PP en minoría

La marcha de las dos ediles regionalistas, entre ellas Ana de Cos, que ha presentado su dimisión como primera teniente de alcalde, se debe a «la falta de entendimiento» con la regidora popular

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 02:00

Comenta

El PRC ha roto con el PP en Cabuérniga. La portavoz regionalista y hasta ahora primera teniente de alcalde, Ana de Cos, presentó ayer ... la dimisión de su cargo como segunda de a bordo en el Ayuntamiento -continuará como concejala en la oposición- a la alcaldesa popular, Rosa Fernández, con la que gobernaba en coalición tras las elecciones municipales de 2023. Entonces, ambas formaciones pactaron y le arrebataron la Alcaldía al PSOE, que había sido el partido más votado.

