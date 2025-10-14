El PRC dimite del equipo de gobierno de Cabuérniga y deja al PP en minoría

El PRC ha roto con el PP en Cabuérniga. La portavoz regionalista y hasta ahora primera teniente de alcalde, Ana de Cos, presentó ayer ... la dimisión de su cargo como segunda de a bordo en el Ayuntamiento -continuará como concejala en la oposición- a la alcaldesa popular, Rosa Fernández, con la que gobernaba en coalición tras las elecciones municipales de 2023. Entonces, ambas formaciones pactaron y le arrebataron la Alcaldía al PSOE, que había sido el partido más votado.

La salida de las dos ediles regionalistas del grupo gobernante -De Cos y su compañera Prudencia Díaz- deja al PP en minoría, con dos concejales, frente a los cinco que ocupan ahora la bancada de la oposición -las dos del PRC y tres del PSOE-, lo que abre la puerta a una posible moción de censura. Un extremo, este, que De Cos niega taxativamente. Al menos por ahora.

Lejos de apuntar al posible desalojo de la alcaldesa popular, la regionalista alude a una falta de entendimiento entre ambas «en el ámbito político» -no así «personal», recalca-, lo que le habría llevado a tomar esta «meditada decisión». A través de una nota de prensa primero y por teléfono después, De Cos explicó que los desencuentros a la hora de ejercer sus labores de gobierno se venían manifestando hace ya tiempo. Una situación que llevó a las dos ediles del PRC a dar una especie de ultimátum a sus entonces compañeras de equipo. «O cambiaban las cosas o nos íbamos», verbalizó ayer. Un tiempo después y ante los resultados, «mi equipo y yo hemos decidido que abandonamos el gobierno de Cabuérniga, porque no se estaban haciendo las cosas como yo entendía que debían de hacerse», concretó. Todo, quiso aclarar, «con el máximo respeto hacia la regidora, Rosa Fernández».

En términos un poco más duros se expresó el PRC a través del comunicado enviado ayer, donde se aludía al «ninguneo» y las «formas de proceder inaceptables sufridas por las dos concejalas por parte del PP», que a partir de ahora tendrá que gestionar el Ayuntamiento en solitario. En solitario y en clara minoría, con lo que sus propuestas estarán supeditadas al apoyo, o no, de los cinco concejales que ahora son mayoría en la oposición. En cualquier caso, De Cos, que también renunció a las delegaciones y representaciones municipales que ha ostentado desde que comenzó la legislatura, aseguró ayer no haber hablado con el PSOE acerca de esta cuestión.

«Nos hemos entendido en algunos aspectos -dijo De Cos en alusión a la alcaldesa-, pero no tenemos la misma manera de ver las cosas». En la nota de prensa, el PRC se refiere a la «forma anómala de gobernar que ha impuesto el PP en el Ayuntamiento en los últimos meses, con una creciente unilateralidad en la toma de decisiones, falta de espíritu colaborativo y exclusión constante de las dos concejalas regionalistas en el diseño de las políticas municipales». La hasta ahora primera teniente de alcalde no aclaró en torno a qué políticas municipales ha habido discrepancias.

Tampoco habló de temas concretos la alcaldesa, Rosa Fernández, que sí manifestó su malestar por la forma de proceder de la regionalista. «Ha presentado la dimisión en el Ayuntamiento y se lo ha transmitido a los medios de comunicación prácticamente a la vez», lo que Fernández entiende como una «deslealtad». La popular se negó a hacer «declaraciones», más allá de insistir en que «casi se lo transmite antes a la prensa que a la alcaldesa».

Además, fue la propia regidora la que señaló la posibilidad de que le planteen una moción de censura. «Ellos verán lo que están cociendo -aseveró en sentido coloquial-». «Creo que ella -dijo refiriéndose a De Cos- se trae algo entre manos cuando actúa de esa manera, pero que haga lo que tenga que hacer, a ver si le sale bien». Con el PSOE «no hablo», zanjó la alcaldesa sobre la postura del Grupo Socialista, cuyo apoyo resultaría definitivo para decidir el futuro de la Alcaldía de Cabuérniga en caso de que el PRC quisiera echar al PP.

El pacto anterior

El PP y el PRC lograron el acuerdo en Cabuérniga en 2023 aunando los apoyos de ambas agrupaciones frente a un PSOE local que salió reforzado de la última contienda electoral. La coalición de gobierno permitió a la popular Rosa Fernández continuar al frente de la Alcaldía, un sillón que ya había ocupado los dos últimos años de la legislatura anterior (2021-2023) gracias a un pacto insólito en Cabuérniga: el que suscribieron el PP y el PSOE, en base al cual gobernarían dos años cada uno. De esta forma lograban desbancar al veterano alcalde regionalista Gabriel Gómez.

Fernández, que salió elegida alcaldesa cuando no las tenía todas consigo, se enfrenta ahora a una nueva etapa al frente del Consistorio cabuérnigo, con una nutrida oposición que marcará la dirección de las políticas municipales. Eso, siempre y cuando en el fondo de estas renuncias no esté el comodín de la moción de censura, como ha sucedido en otros ayuntamientos cántabros.