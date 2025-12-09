Prenden fuego al Belén y el humilladero de Oreña El incendio, que fue sofocado por vecinos y por los bomberos, se suma al corte de las luces de Navidad de Novales

Lucía Alcolea Oreña Martes, 9 de diciembre 2025, 07:13

Las llamas del humilladero de Oreña (Alfoz de Lloredo) han alertado esta noche a los vecinos, que vieron arder el Belén instalado por el Ayuntamiento alrededor de las nueve, cuando pararon varios coches y dieron aviso al 112, al tiempo que se armaron de calderos de agua para ir sofocando el incendio. Lo consiguieron casi en su totalidad, mediante una cadena humana, y cuando, pasados unos minutos, llegaron los bomberos, se encargaron de la techumbre. También se desplazaron al lugar agentes de la Guardia Civil, que tomaron muestras, así como el alcalde del municipio, Enrique Bretones, y la presidenta de la Junta Vecinal, Nieves Díaz. Ambos representantes municipales se mostraron desolados ante la situación, que apuntaron, se suma al reciente corte intencionado de las luces de Navidad de Novales.

El prendido humilladero en cuestión fue restaurado hace varios años por el Ayuntamiento y era uno de los puntos elegidos por el Consistorio para instalar sus Nacimientos. En el resto de pueblos del municipio también se han ubicado otros. El año pasado, se registró un incendio en otro situado en una parada de autobús que afectó a toda la marquesina.

El alcalde ha agradecido a los vecinos su pronta reacción y a los bomberos su efectiva intervención. Además, ha deseado que la Guardia Civil pueda esclarecer los hechos. «Esperamos que se pueda encontrar a la persona responsable tanto del incendio como del corte de las luces», ha deseado. Por último, ha lamentado que estos daños los vayan a tener que pagar los vecinos, «porque se va a volver a poner para que la Navidad siga teniendo la relevancia que esta época merece».

Desde el Ayuntamiento piden celeridad a Delegación del Gobierno para emitir la autorización necesaria en aras a instalar cámaras de videovigilancia en distintos lugares, ya que últimamente también se han cometido diferentes actos vandálicos que han afectado al mobiliario urbano.

La inauguración del alumbrado se había realizado el sábado, con una gran fiesta, que congregó a cientos de vecinos en la plaza del Ayuntamiento. Desde el balcón, los sanitarios del municipio fueron los encargados de hacer la cuenta atrás para el encendido, junto al alcalde. También hubo animación infantil y chocolate caliente con bizcochos para todos los asistentes.