Profesores del CEIP Mata Linares de San Vicente, en un programa europeo en Macedonia El proyecto que coordina el centro barquereño aborda los problemas ambientales desde el mundo del arte

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Martes, 11 de noviembre 2025, 12:50 Comenta Compartir

Profesores del CEIP Mata Linares de San Vicente de la Barquera participaron la pasada semana en un encuentro en Macedonia con otros profesores de dicho país, de Malta, Croacia y Turquía que se enmarca en el proyecto Erasmus 'El Arte para y un Futuro Mejor', que precisamente lidera el equipo del centro barquereño y que tiene como objetivo mostrar a través de las diferentes facetas artísticas los problemas medio ambientales actuales y cómo se puede mejorar.

Este es el tercer intercambio de este programa que se inició a principios del pasado año 2024 con un primer encuentro en San Vicente de la Barquera. En esta ocasión, además de compartido experiencias con el alumnado del centro de Macedonia, han conocido aspectos sobre el medio ambiente de dicho país a diferentes niveles, entre los que despunta la que tuvieron con diputados en el parlamento de Macedonia.

El equipo de profesores barquereños presentó a través de un vídeo e imágenes los principales problemas ambientales que sufre España y las consecuencias que está produciendo el cambio climático (incendios, sequías, las devastadoras Danas e inundaciones). De hecho, mostraron las que sufrió San Vicente de la Barquera recientemente como consecuencia por las fuertes marejadas. Aprovecharon para enseñar un vídeo sobre el patrimonio y la naturaleza de San Vicente de la Barquera.

El programa continuará con un nuevo intercambio que se desarrollará en abril del próximo año en Croacia.

Temas

San Vicente de la Barquera