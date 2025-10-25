El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Una vecina se dirige a la puerta giratoria estropeada. Javier Rosendo

Una puerta rota desde hace cinco meses en el centro de salud de Cabezón enerva a los usuarios

El alcalde critica que se ha dirigido «en varias ocasiones en los últimos meses» a la Consejería de Salud para solucionar la avería, sin haber obtenido respuesta

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

Desde hace cinco meses, los usuarios que acuden al centro de salud Saja-Cabuérniga de Cabezón de la Sal se encuentran con uno o varios ... carteles en los que se informa de que la puerta principal de acceso al edificio está averiada y se les solicita que accedan por la zona de Urgencias. El asunto no tendría mayor trascendencia si no fuera porque «llevamos así varios meses y nadie nos da una solución», se queja el alcalde, Víctor Manuel Reinoso.

