Una puerta rota desde hace cinco meses en el centro de salud de Cabezón enerva a los usuarios

Desde hace cinco meses, los usuarios que acuden al centro de salud Saja-Cabuérniga de Cabezón de la Sal se encuentran con uno o varios ... carteles en los que se informa de que la puerta principal de acceso al edificio está averiada y se les solicita que accedan por la zona de Urgencias. El asunto no tendría mayor trascendencia si no fuera porque «llevamos así varios meses y nadie nos da una solución», se queja el alcalde, Víctor Manuel Reinoso.

Y es que la dichosa puerta supone un quebranto diario para los empleados de la zona de Administración, que «están pendientes de avisar a la gente y no pueden atender el teléfono». Con esta queja se ha dirigido el regidor a la Consejería de Sanidad «en varias ocasiones en los últimos meses», sin que hasta ahora haya obtenido una respuesta. La situación ha empeorado con el tiempo, «porque hasta hace poco había un celador que se encargaba de organizar el acceso y el tránsito de las personas, pero ahora ya no está y son los propios trabajadores del centro quienes se ven impelidos a dar las explicaciones pertinentes».

«Desde la Consejería nos han informado de que se trata de una avería importante -la puerta giratoria no se ha cambiado desde que se instaló hace casi una década- y están valorando cómo arreglarlo». O bien cambiando el acceso o bien «reparándola», lo que al parecer, según Reinoso, «podría incrementar bastante el presupuesto de la actuación».

Mientras, las quejas de los vecinos se multiplican en las redes sociales y la pérdida de tiempo que les genera tener que dirigirse a una entrada diferente de la habitual, a pesar de que está a escasos metros de distancia. Si bien es cierto que una vez en el interior del centro de salud los propios sanitarios se encargan de guiar a los pacientes hacia sus correspondientes salas de consulta. «Hay que tener en cuenta que se atiende a mucha gente mayor que tiene más dificultades para moverse por el consultorio», recuerda Reinoso.

«El Ayuntamiento no tiene competencia para actuar en este ámbito, ya que depende de la Consejería de Salud», expone el alcalde, quien exige «una solución inmediata, después de varios meses esperando y poniendo el problema encima de la mesa».

Además, «es un centro de salud comarcal -recuerda el regidor-, por lo que no solo da servicio a los habitantes de Cabezón de la Sal, sino de toda la comarca, es decir a unas 20.000 personas». «Desde que surgió la avería, ya han tenido tiempo de sobra para arreglarlo», finaliza Reinoso, que pide se restablezca el acceso al centro de salud comarcal.