Puertos inicia la reparación de los almacenillos incendiados de San Vicente Los trabajos se abordan 10 meses después del siniestro a pesar de que se anunció que se harían las obras por la vía de urgencia

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Miércoles, 29 de octubre 2025, 12:00

La Dirección General de Aguas y Puertos del Gobierno de Cantabria ha comenzado a ejecutar los trabajos de reparación de una de las naves de los almacenillos de los pescadores del puerto de San Vicente de la Barquera que se había visto afectada por el incendio que se produjo el 11 de diciembre del pasado año. El fuego provocó daños en la fachada del edificio y en la techumbre de los soportales del edificio, además de calcinar aparejos de pesca y algunas redes.

Diez meses después del siniestro, la empresa Cuevas ya está acometiendo la rehabilitación, si bien no se conocen las características de la actuación que se está llevando a cabo, ni ningún detalle del presupuesto con que cuenta la obra ni el tiempo de ejecución. Esta información no ha sido facilitada ni a la Cofradía de Pescadores barquereña por los responsables de Puertos de Cantabria, de la Consejería de Fomento que dirige Roberto Media.

Malestar por el retraso

En los últimos meses, los marineros afectados por los daños de los almacenillos habían mostrado su malestar por el retraso en la ejecución de esta obra ya que han tenido que desarrollando su trabajo en tierra en penosas condiciones. Después del suceso, en la visita que giró al puerto la presidenta regional María José Sáez de Buruaga para asistir a la inauguración de la nueva fábrica de hielo, las autoridades regionales comprobaron los daños sufridos por la instalación y se comprometieron públicamente en ejecutar con celeridad su reparación a través de un contrato de urgencia.