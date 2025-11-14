Los regionalistas de Ruiloba fuerzan un Pleno extraordinario en el que se votará reprobar al alcalde

V. S. Santander Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:23 Comenta Compartir

El Grupo Regionalista de Ruiloba ha forzado la convocatoria «automática y obligatoria por ley» de un Pleno extraordinario para el 9 de diciembre, tras «ignorar» el alcalde, el socialista Julio Pinna (que gobierna en minoría con el apoyo del PP) la petición que le planteó el partido el 3 de noviembre para su celebración, de acuerdo con el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Según ha informado el partido reclamante -a cuyo frente se encuentra la exalcaldesa Sara Portilla, cuyo grupo fue el más votado en las elecciones de 2023- su petición se produjo tras abandonar todos los concejales de la oposición una sesión anterior por «no facilitar el equipo de Gobierno los expedientes completos» de los asuntos a tratar.

El Pleno de diciembre tratará un orden del día propuesto por el PRC, que incluye, entre otros asuntos, la reprobación del alcalde «por su actitud hacia los empleados municipales y los concejales de la oposición», que se traduce en «reiteradas faltas de respeto durante las sesiones plenarias», la negativa a permitir el acceso a la información y los expedientes municipales y su «permisividad ante comportamientos inapropiados del público que acude a las sesiones».

Los regionalistas señalaron este viernes en una nota hecha pública que el regidor intentó «eludir la celebración del Pleno y retrotraer el procedimiento respondiendo el jueves a la petición del PRC en noviembre» para proceder él mismo a la convocatoria, pero la portavoz del partido, Sara Portilla, asegura que «no tiene potestad para hacerlo» y así lo ha notificado este viernes al Ayuntamiento.

«La convocatoria automática es un hecho en virtud de la Ley de Bases de Régimen Local, que precisamente regula este procedimiento para evitar que un alcalde pueda ningunear e ignorar las peticiones de la oposición, como ha intentado hacer Julio Pinna», ha explicado la edil.

Además, los regionalistas pedirán explicaciones sobre las subvenciones solicitadas «sin conocimiento del Pleno» del plan de inversiones municipales 2025-2029 de la Consejería de Fomento y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos para recibir una ayuda europea gestionada en la pasada legislatura para la renovación del alumbrado público.

Asimismo, reclaman la comparecencia de la teniente de alcalde María Eugenia Martínez, como máxima responsable de la adjudicación a la hermana del alcalde de «la misma vivienda municipal de la que fue desalojada por sentencia judicial firme en 2022 y que nunca desocupó». Por último, se pide un informe actualizado sobre el cumplimiento y ejecución de los acuerdos adoptados por el Pleno y la solicitud de nulidad de varias modificaciones presupuestarias.

Portilla y Pinna, que actulamente gobierna en minoría con el PP tras haber salido del equipo de gobierno una concejala de Ciudadanos, mantienen un pulso continuo desde que el socialista tomó las riendas del Ayuntamiento.