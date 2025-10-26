Reocín y Gobierno se acercan para construir una piscina cubierta en 2026 El alcalde mantiene una reunión con la presidenta Buruaga, que le mostró su «interés» por este proyecto «de carácter comarcal» y valorado en cinco millones de euros

A inicios de este verano, el alcalde de Reocín, el regionalista Pablo Diestro, ya anunciaba que había adjudicado la redacción del proyecto para la construcción de la piscina cubierta de Puente San Miguel. Un concurso que ganó la empresa Star Project Consulting, con una oferta de 42.313 euros sobre los 60.000 del precio de licitación. Entonces, el regidor ya anunció que su intención era iniciar las obras en 2026, pero esperaba contar con el apoyo del Gobierno regional.

Esta semana, y dentro de un contexto de negociación de los Presupuestos Generales de Cantabria entre PP y PRC, el regidor regionalista mantuvo un encuentro con la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, a quien le ha pedido ayuda para financiar los cinco millones que costará la instalación y esta no lo ha visto con malos ojos.

El proyecto que Diestro ha puesto encima del tablero de juego político es para él, su actuación «estrella» de la legislatura y lleva tiempo trabajándolo. Se trata de unas instalaciones deportivas, concretamente una piscina cubierta climatizada con zona de gimnasio, salas polivalentes y cafetería que se harán finalmente en el barrio La Teja, de Puente San Miguel. Al respecto, cabe recordar que se barajó otra posible ubicación que hubo que descartar, junto a la estación y aparcamiento de la Feve en Puente San Miguel.

«Estoy muy satisfecho con la reunión y con la sensación de compromiso que me ha trasladado la presidenta», dice Diestro

La respuesta de Buruaga al planteamiento del regidor ha sido más que positiva. Así, durante el encuentro mantenido entre ambos la presidenta le ha trasladado a Diestro su «apoyo» a la construcción del complejo deportivo y la piscina. Para ello, le ha comunicado que el Ejecutivo tratará de «buscar la fórmula conjunta para dejarlo encarrilado esta legislatura».

Diestro siempre ha defendido que la construcción de esta instalación no sólo beneficia a su municipio, sino también a los territorios vecinos como Torrelavega. «Se trata de un proyecto muy ambicioso que, además, es de carácter comarcal, porque no solo daría servicio a Reocín, sino a todo nuestro entorno, puesto que las instalaciones de esas características están muy masificadas ya en la zona», defendió el alcalde.

Y es que tal y como ha presentado Diestro, el proyecto se encuentra casi finalizado, «además de que los terrenos son de propiedad municipal y que contamos ya con todos los informes sectoriales», por lo que ha considerado que este «era el mejor momento» para presentárselo a Buruaga. «Estoy muy satisfecho con la reunión mantenida, y con la sensación de compromiso que me ha trasladado la presidenta», añadió Pablo Diestro.