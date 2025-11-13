El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La residencia de Oreña tendrá 68 plazas y su construcción y gestión se licitarán por 40 años

El proyecto básico del Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo estima que la instalación costará unos 5,5 millones de euros y creará en torno a 90 empleos

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:24

El proyecto para levantar una residencia para la tercera edad y personas dependientes en Oreña (Alfoz de Lloredo) va dando pasos hacia delante. El Ayuntamiento ... tiene ya muy perfilada la idea: por ejemplo, ha establecido que el centro tendrá 68 plazas y tiene atado el compromiso con el Gobierno regional para concertar la mayoría de ellas. También se ha decidido la fórmula para ponerla en pie y, en la actualidad, se están ultimando los pliegos para licitar -en un solo paquete- la redacción del proyecto a ejecutar, la construcción, el equipamiento interior completo y la gestión por 40 años. Es decir, se sacará a concurso tanto la obra como la explotación del servicio.

