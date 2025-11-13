La residencia de Oreña tendrá 68 plazas y su construcción y gestión se licitarán por 40 años

El proyecto para levantar una residencia para la tercera edad y personas dependientes en Oreña (Alfoz de Lloredo) va dando pasos hacia delante. El Ayuntamiento ... tiene ya muy perfilada la idea: por ejemplo, ha establecido que el centro tendrá 68 plazas y tiene atado el compromiso con el Gobierno regional para concertar la mayoría de ellas. También se ha decidido la fórmula para ponerla en pie y, en la actualidad, se están ultimando los pliegos para licitar -en un solo paquete- la redacción del proyecto a ejecutar, la construcción, el equipamiento interior completo y la gestión por 40 años. Es decir, se sacará a concurso tanto la obra como la explotación del servicio.

Enrique Bretones, alcalde de Alfoz de Lloredo, explica que la intención es «desarrollar un proyecto de calidad», de ahí que se esté poniendo gran atención a los pliegos que se están redactando para sacarla a concurso. Como es conocido, el año pasado el Ayuntamiento compró una finca a la Sareb en el barrio de Viallán de 10.000 metros cuadrados por 160.000 euros y, desde entonces, los esfuerzos se han dirigido a definir las necesidades. El municipio cuenta con 2.500 empadronados, de los cuales casi el 30% (el 27,5 para ser exactos) pasa de los 65 años. Por eso, los responsables municipales ven que la residencia «es una prioridad. No solo pensamos en dar respuesta a nuestros vecinos, que quieren seguir viviendo en su entorno, sino que también tenemos en cuenta el área de influencia, como Santillana del Mar».

El regidor especifica que el diseño ya ha pasado el filtro de la Comisión Regional de Urbanismo (Crotu) y, que en el plan básico redactado, se calcula que la construcción del edificio («que tendrá dos plantas y será de estilo moderno, con todas las comodidades») costará sobre los 4,3 millones de euros. Añadiendo el equipamiento, la inversión total rondará los 5,5 millones, si bien estas cifras son una referencia: no se conocerá si se va por encima o por debajo hasta que no se avance en la tramitación.

En el plan inicial se considera, por otra parte, que el centro dará trabajo directo a unas 80-90 personas, a las que habrá que añadir empleos indirectos. A día de hoy, el Ayuntamiento quiere «agilizarlo al máximo» y los técnicos municipales creen que el concurso se podrá lanzar antes de la Navidad.

En Alfoz de Lloredo, además, ultiman un proyecto para poner a disposición de sus mayores un Centro de Día. Este contará con 16 plazas, de las que se espera que 14 sean concertadas. Esta instalación, que se licitará en breve, se ubicará en Novales.