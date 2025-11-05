Ruiloba se hace con el edificio en ruinas de la Obra Pía para construir pisos de alquiler social De momento no existe ni proyecto de obra, ni financiación. Tan solo una memoria del arquitecto municipal sobre las posibilidades del inmueble

Destechado y temblando sobre vigas agrietadas. El antiguo edificio -data de 1900- en ruina de la Obra Pía ubicado en el barrio de La Iglesia de Ruiloba tendrá, sin embargo, una segunda oportunidad. El Ayuntamiento ha logrado la cesión del inmueble con el objetivo de rehabilitarlo y construir ocho viviendas sociales que saldrán en alquiler asequible. Una idea que, de momento, no viene acompañada de proyecto de obra ni de financiación. A día de hoy, solo existe una memoria elaborada por el arquitecto municipal sobre cómo se configurarían las futuras casas dentro de la ajada construcción.

El alcalde Julio Pinna (PSOE) tiene claro el objetivo, pero aún no sabe cómo llegará a él. Y lo más importante, tampoco con qué. «Lo primero era conseguir la cesión del edificio y eso ya lo tenemos». Ha sido gracias al acuerdo con la Agregación de Fundaciones Costa Occidental (una entidad que aglutina a los municipios de Alfoz de Lloredo, Mazcuerras, Santillana del Mar y Ruiloba, ya que en los cuatro existen construcciones de la Obra Pía). Su presidente -y alcalde de Alfoz-, Enrique Bretones, ha cedido gratuitamente el inmueble al Consistorio «con la finalidad de destinarlo a actividades de interés público y social».

Un principio en el que encaja la construcción de viviendas de alquiler asequible. El plan es construir ocho, de unos 62 metros cuadrados cada una -la superficie total es de 550 metros cuadrados-, aunque los datos bailan mientras no se elabore un proyecto concreto. Antes, será necesario devolver el aliento al edificio de Ruiloba, cuyo aspecto evidencia el peligro que corre de derrumbarse, como sucedió con el tejado no hace mucho, que se vino abajo. Por suerte, el Ayuntamiento ya había precintado la zona antes para evitar a los merodeadores que se colaban en ocasiones.

Pinna cree que no será necesario derruir el edificio existente y empezar de cero, «porque los muros aguantan». Eso sí, habrá que reconstruirlo entero por dentro. En todo caso, el alcalde socialista celebra el acuerdo recién firmado con la anterior propietaria, «que permitirá facilitar a los vecinos el acceso a la vivienda en el municipio».

Con el mismo objetivo trabaja ya el Gobierno de Cantabria en un proyecto propio para construir 28 viviendas sociales en el barrio de Liandres de Ruiloba. La inversión anunciada por el Ejecutivo en este caso será de 5,5 millones de euros y la parcela de 3.216 metros cuadrados ya fue cedida por el Ayuntamiento a la sociedad pública Gesvicán.

Es precisamente Gesvicán una de las empresas públicas que podrían sufragar el coste -el alcalde no ha ofrecido una cifra aproximada- de las ocho viviendas sociales para alquiler previstas en el inmueble de la Obra Pía. «También valoraremos solicitar alguna subvención europea». Por lo pronto, el Ayuntamiento «podrá hacerse cargo poco a poco de alguna mejora para evitar que el inmueble continúe deteriorándose». A más largo plazo, Dios dirá.