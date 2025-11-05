El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El antiguo edificio que pertenecía a la Obra Pía en el barrio de La Iglesia de Ruiloba. DM

Ruiloba se hace con el edificio en ruinas de la Obra Pía para construir pisos de alquiler social

De momento no existe ni proyecto de obra, ni financiación. Tan solo una memoria del arquitecto municipal sobre las posibilidades del inmueble

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:46

Comenta

Destechado y temblando sobre vigas agrietadas. El antiguo edificio -data de 1900- en ruina de la Obra Pía ubicado en el barrio de La Iglesia de Ruiloba tendrá, sin embargo, una segunda oportunidad. El Ayuntamiento ha logrado la cesión del inmueble con el objetivo de rehabilitarlo y construir ocho viviendas sociales que saldrán en alquiler asequible. Una idea que, de momento, no viene acompañada de proyecto de obra ni de financiación. A día de hoy, solo existe una memoria elaborada por el arquitecto municipal sobre cómo se configurarían las futuras casas dentro de la ajada construcción.

El alcalde Julio Pinna (PSOE) tiene claro el objetivo, pero aún no sabe cómo llegará a él. Y lo más importante, tampoco con qué. «Lo primero era conseguir la cesión del edificio y eso ya lo tenemos». Ha sido gracias al acuerdo con la Agregación de Fundaciones Costa Occidental (una entidad que aglutina a los municipios de Alfoz de Lloredo, Mazcuerras, Santillana del Mar y Ruiloba, ya que en los cuatro existen construcciones de la Obra Pía). Su presidente -y alcalde de Alfoz-, Enrique Bretones, ha cedido gratuitamente el inmueble al Consistorio «con la finalidad de destinarlo a actividades de interés público y social».

Un principio en el que encaja la construcción de viviendas de alquiler asequible. El plan es construir ocho, de unos 62 metros cuadrados cada una -la superficie total es de 550 metros cuadrados-, aunque los datos bailan mientras no se elabore un proyecto concreto. Antes, será necesario devolver el aliento al edificio de Ruiloba, cuyo aspecto evidencia el peligro que corre de derrumbarse, como sucedió con el tejado no hace mucho, que se vino abajo. Por suerte, el Ayuntamiento ya había precintado la zona antes para evitar a los merodeadores que se colaban en ocasiones.

Pinna cree que no será necesario derruir el edificio existente y empezar de cero, «porque los muros aguantan». Eso sí, habrá que reconstruirlo entero por dentro. En todo caso, el alcalde socialista celebra el acuerdo recién firmado con la anterior propietaria, «que permitirá facilitar a los vecinos el acceso a la vivienda en el municipio».

Con el mismo objetivo trabaja ya el Gobierno de Cantabria en un proyecto propio para construir 28 viviendas sociales en el barrio de Liandres de Ruiloba. La inversión anunciada por el Ejecutivo en este caso será de 5,5 millones de euros y la parcela de 3.216 metros cuadrados ya fue cedida por el Ayuntamiento a la sociedad pública Gesvicán.

Es precisamente Gesvicán una de las empresas públicas que podrían sufragar el coste -el alcalde no ha ofrecido una cifra aproximada- de las ocho viviendas sociales para alquiler previstas en el inmueble de la Obra Pía. «También valoraremos solicitar alguna subvención europea». Por lo pronto, el Ayuntamiento «podrá hacerse cargo poco a poco de alguna mejora para evitar que el inmueble continúe deteriorándose». A más largo plazo, Dios dirá.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  2. 2

    Denunciado un hombre en La Albericia porque su pitbull «se tiraba a morder a la gente»
  3. 3

    Condenan al juez de vigilancia penitenciaria de Cantabria a devolver 82.341 euros
  4. 4

    Froxá invertirá 32 millones en un plan de mejora con nuevas instalaciones en Vargas que duplicarán su producción
  5. 5 El restaurante con 3.500 vinos y club privado que ha sido elegido la mejor apertura del año
  6. 6

    «El fiscal general me convirtió en un delincuente confeso; o me voy de España o me suicido»
  7. 7

    Prohibido pagar para formarse
  8. 8

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  9. 9 Las ruinas de La Remonta
  10. 10 La surada aprieta: un incendio no controlado en Peña Sagra y más de 26 grados en la costa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Ruiloba se hace con el edificio en ruinas de la Obra Pía para construir pisos de alquiler social

Ruiloba se hace con el edificio en ruinas de la Obra Pía para construir pisos de alquiler social