San Vicente adecuará tres rutas de senderismo a La Acebosa, El Hortigal y Gandarilla La actuación cuenta con casi 320.000 euros de presupuesto e incluye construir un aparcamiento en Gandarilla con área recreativa

Pueblo de Gandarilla por donde discurre una de las rutas en las que se va a actuar.

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Martes, 28 de octubre 2025, 12:16

El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera va a licitar de inmediato la adecuación de tres itinerarios de senderismo por el municipio con el que quiere dar visibilidad a sus núcleos rurales que, casi siempre, quedan eclipsados los grandes atractivos de la villa, donde su conjunto monumental, las playas y la actividad pesquera suelen aglutinar a la mayor parte de los visitantes. La iniciativa, dotada con 319.980 euros, forma parte del programa de actuación del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, impulsados por los Gobiernos de España y Cantabria, y que gestiona el Ayuntamiento de San Vicente.

Las rutas que se potenciarán se ubican en las localidades de La Acebosa, El Hortigal y Gandarilla. Tras la adecuación que se ejecutará podrán realizarse individual o conjuntamente ya que cuentan con un tramo de unión entre ellas. Todos los caminos discurren por parajes naturales de gran belleza, jalonados de algunos elementos singulares del patrimonio arquitectónico de Cantabria, que en parte forman parte del Camino Lebaniego y el de Santiago a su paso por San Vicente.

En la ruta circular La Acebosa, de aproximadamente 4,5 kilómetros, pueden encontrarse puntos singulares como la conocida como Fábrica de la Luz que suministró, en su momento, energía a la villa. También cuenta con un lavadero-bebedero tradicional.

La ruta Hortigal-Gandarilla, con un recorrido de aproximadamente dos kilómetros, se inicia en un paraje excepcional como el de la ermita de Santa Ana y discurre sobre el antiguo camino que conectaba el valle del Nansa con San Vicente, atravesando la localidad de Gandarilla.

En la unión entre las rutas de La Acebosa y la de El Hortigal-Gandarilla el elemento más destacado son los restos del histórico acueducto romano de suministro de agua a la villa y su manantial. Por último, desde la localidad de Gandarilla parte otra ruta por caminos de la localidad y los montes que la rodea, haciendo un recorrido circular desde el que se puede disfrutar de unas espectaculares vistas.

Los trabajos que se acometerán en estos circuitos consistirán en acondicionar caminos y senderos, restaurar los elementos y puntos de especial interés que se encuentran en los trayectos e instalar la señalización con los elementos informativos. Finalmente se tiene previsto construir un pequeño aparcamiento de 18 plazas, con área recreativa de descanso en Gandarilla, al que se sumarán elementos de calistenia, mobiliario urbano y aparcabicicletas.