San Vicente aspira a la iluminación navideña de Ferrero Rocher

La imagen de San Vicente es una de las más representativas de la región.

San Vicente de la Barquera ha sido el pueblo elegido para representar a Cantabria en la campaña 'Juntos brillamos más' de la conocida marca de bombones Ferrero Rocher, concurso con el que las localidades consiguen una espectacular iluminación en las fiestas navideñas si resultan ganadoras. En años anteriores, se llevaron este luminoso premio La Alberca (Salamanca), Aínsa (Huesca), Olite (Navarra), Peñíscola (Castellón), Sanabria (Zamora) y Guadalupe (Cáceres).

Así lo anunció al mediodía de este lunes, el presentador de televisión y embajador de esta iniciativa Jesús Vázquez, acompañado de directivos de la marca de chocolates. Esta será una edición especial de este popular concurso en el que muy especialmente el municipio elegido se beneficiarán de la promoción que conseguirá con la gran campaña de difusión que se hace con esta campaña en todo el país.

En esta ocasión y por primera vez, se ha seleccionado un pueblo representante de cada comunidad: así se pretende ampliar el alcance de una campaña que celebra la diversidad de España y remarca su patrimonio, las tradiciones y el talento local.

Junto a San Vicente de la Barquera competirán estas poblaciones: Albaida (Comunidad Valenciana), Altafulla (Catalunya), A Guarda (Galicia), Bullas (Murcia), Cómpeta (Andalucía), Consuegra (Castilla-La Mancha), Cudillero (Asturias), Fuente del Maestre (Extremadura), Graus (Aragón), Medina de Pomar (Castilla y León), Sant Llorenç des Cardassar (Baleares), Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), Tejeda (Canarias), Torrelaguna (Madrid) y Viana (Navarra).

A lo largo de las once ediciones en las que se han venido celebrando la campaña «Juntos Brillamos Más» se ha consolidado como una iniciativa de gran impacto social y mediático porque despierta ilusión en cada municipio.

Mecánica de la campaña y participación

La participación ciudadana será clave en la elección del municipio ganador. El mayor apoyo del público concederá mediante sus votos la iluminación navideña de Ferrero Rocher, votos que se darán a través de la pagina web oficial https://www.ferrerorocher.com/es/es/.

La competición de este año se desarrollará en cuatro fases de votación. En la primera se seleccionarán entre los 17 candidatos los cinco pueblos con más apoyos que pasarán a la siguiente ronda. A partir de ese momento, comenzará un proceso de eliminación en las dos siguientes fases para el pueblo que reciba menos apoyo. Así se llegará a la fase final con los dos últimos. El ganador será anunciado el 15 de diciembre.

