Uno de los puntos en los que se ha instalado los cubre contenedores en San Vicente. V. Cortabitarte

San Vicente instala 11 nuevos cubre contenedores en la villa y los pueblos

El municipio sigue renovando el mobiliario urbano con esta actuación que supone un desembolso de más de 33.000 euros

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

San Vicente de la Barquera

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:24

San Vicente de la Barquera continúa mejorando su imagen con nuevo mobiliario urbano que complementa al instalado hace varias semanas con el que se renovó gran parte de los bancos y papeleras de la villa y de los pueblos del municipio, actuación en la que se invirtió 26.795 euros. Ahora se da un paso más, con la instalación de cubre contenedores en 11 puntos muy visibles para mejorar la estética y preservar el atractivo de los espacios urbanos. Esta actuación ha requerido un desembolso de más de 33.000 euros.

Los nuevos elementos son de plástico reciclado, certificado en su trazabilidad y acabados en color madera. Son modulares con lamas horizontales, elevados sobre el suelo para favorecer la limpieza, lo que garantiza su durabilidad y resistencia a las condiciones climáticas adversas, además de cumplir con los estándares de sostenibilidad ambiental.

Se han ubicado junto al rompeolas, en la playa de Merón, en las calles Río Saja, Padre Ángel, Paseo de La Barquera, el aparcamiento junto al Ayuntamiento, la playa del Tostadero, el Puente de La Barquera y se han renovado también los de los pueblos de La Revilla, Abaño y La Acebosa. Han sido financiados con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística de San Vicente.

