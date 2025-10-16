San Vicente recaudará un millón de euros con la nueva tasa de licencias urbanísticas El «tasazo» de las basuras supondrá un aumento del 40%, pero las familias pagarán tres euros de subida en el recibo mensual

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Jueves, 16 de octubre 2025, 13:20

El Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera aprobó en la sesión plenaria extraordinaria celebrada en la mañana de este jueves la modificación de las ordenanzas fiscales reguladoras de las tasas por licencias urbanísticas y la de la recogida domiciliaria de basura y residuos sólidos urbanos, con incrementos en ambos casos.

La subida contemplada para la tasa por las licencias urbanísticas tendrá como principal efecto, según destacó el portavoz del equipo de gobierno, Julián Vélez, que el Ayuntamiento de San Vicente incrementará su recaudación en aproximadamente un millón de euros gracias a los proyectos urbanísticos que están en marcha en el municipio, «impuestos que pagarán los promotores con las viviendas dedicadas a segunda residencia, una recaudación que irá directa a los servicios que presta el Ayuntamiento a los vecinos».

Por su parte la alcaldesa, Charo Urquiza, señaló que la actualización de esta tasa responde a la realidad social y que, en ningún caso, supone un incremento de la carga a los barquereños, al contemplar incluso una reducción para las obras menores de rehabilitación que son las que más solicitan los oriundos. La modificación aprobada también conllevará una subida del 10 por ciento para las obras de rehabilitación en las viviendas de uso turístico. Urquiza destacó que, con dicha propuesta, se agilizarán los trámites para la concesión de las licencias a través del mecanismo de presentación de la declaración responsable.

La oposición de la Agrupación Independiente Vecinos de San Vicente votó en contra argumentado que la nueva ordenanza no contempla aplicar ciertas bonificaciones a aspectos que pudieran beneficiar a los vecinos, algo que, a juicio del equipo de gobierno no es cierto porque las bonificaciones aludidas están vigentes.

«Tasazo»

Por otra parte el Ayuntamiento barquereño aprobó, en este caso con el voto favorable del equipo de gobierno y la abstención de la oposición, el conocido popularmente como el «tasazo» de la basura, para cumplir con la normativa europea de repercutir el coste real del servicio sobre quien lo genera.

Dicho incremento, en el montante global se acerca al 40%, pero tendrá una subida real en las familias barquereñas de tres euros en el recibo, ya que el incremento más grande se aplicará a las empresas hosteleras y de alojamientos que son, las que generan el mayor volumen de residuos sólidos.

Por último el pleno aprobó un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito.