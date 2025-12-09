Los sanitarios, protagonistas del encendido de Novales Alrededor de trescientas personas disfrutaron el sábado del arranque oficial de las Navidades en Alfoz de LLoredo

Alrededor de trescientas personas disfrutaron el sábado del encendido de Alfoz de Lloredo, que tuvo lugar en Novales, con los sanitarios del municipio como encargados de hacer la cuenta atrás, desde el balcón del Ayuntamiento, junto al alcalde, Enrique Bretones. El emotivo acto contó con espectaculares fuegos artificiales que dejaron boquiabiertos a los asistentes, quienes además, pudieron disfrutar de un rico chocolate caliente.

El alcalde agradeció a los médicos de los consultorios, así como a las responsables de la farmacia, que velen cada día por la salud de los vecinos mediante su trabajo y expresó sus deseos de que esta entrañable época pueda ser vivida por todos de la mejor manera.

Previamente al encendido, los niños disfrutaron de animación infantil, con algunos de los integrantes de la patrulla canina y recibieron los premios del concurso de tarjetas navideñas

Durante todas las navidades, se podrá disfrutar de la ruta de los belenes municipales y la decoración navideña, que pasará por el Ayuntamiento y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, en Novales; la ermita de San Roque, en Cóbreces; la antigua parada de autobús de Toñanes; el humilladero de la carretera autonómica, en Oreña; las paradas de autobús en la entrada de Lloredo y en la subida a Fresnedo, así como en la Iglesia y la ermita de Santa Eulalia, en La Busta.

Para continuar con las actividades, el próximo martes, 9, y miércoles 10 de diciembre, se celebrará un taller de arreglos florales navideños en horario de mañana y tarde, en el antiguo asilo. El lunes 22 de diciembre, a las 13.30 horas, en el salón de plenos del Ayuntamiento tendrá lugar la entrega de premios del concurso de belenes y decoración navideña.

El esperado fin de semana infantil se desarrollará desde el viernes 26 hasta el domingo 28 de diciembre. En horario de 16.00 a 20.00 horas, en el polideportivo de Cóbreces habrá karts e hinchables gratuitos para el disfrute de todos los pequeños.

En esta ocasión, la San Silvestre solidaria tendrá lugar el sábado 27 de diciembre, en Novales. Comenzará a las 11.30 horas y contará con una gran animación y vistosos premios. Al día siguiente, los protagonistas serán los mayores, cuyo homenaje se realizará a las 17.00 horas en el Colegio Quirós, donde disfrutarán de una rica merienda y el tradicional bingo. Los mayores que deseen asistir deben inscribirse en el Ayuntamiento, con el fin de comprobar el padrón y preparar los obsequios que recibirán. En caso de que no puedan acudir, pueden dar el aviso de que acudirá un allegado. A la fiesta, están invitados todos los vecinos, independientemente de su edad.