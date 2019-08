Francisco Javier Camino Conde | Alcalde de Mazcuerras «Si no se soluciona el problema con el Saja esta legislatura habré fracasado» El alcalde de Mazcuerras afronta su séptima legislatura como alcalde del Partido Popular. / J. Rosendo El popular afronta su séptimo año al frente de una Alcaldía que ahora ostenta con mayoría absoluta LUCÍA ALCOLEA Cabezón de la Sal Martes, 13 agosto 2019, 07:40

Después de la moción de censura que sufrió hace seis años, el alcalde de Mazcuerras ha logrado dos mayorías absolutas consecutivas. Un ejemplo de que en política un día estás abajo y otro arriba.

-¿En los pueblos se vota a la persona más que a las siglas?

-Es una tendencia que cada vez va a más y también una muestra de que los alcaldes lo hemos hecho bien, sin olvidar que el voto nos otorga la responsabilidad de seguir trabajando y mejorando, porque nos van a exigir más. Hay que estar a la altura y eso cada día es más difícil. Procuro no fallarle a nadie y eso desgasta mucho.

-¿No resulta imposible satisfacer a todo el mundo?

-Puede haber un vecino que te pida algo que la ley no permite hacer, aunque sea arreglar un saneamiento o una poza. A veces ves que en su momento se construyó una casa en el lugar equivocado y no puedes hacer nada o tardas en solucionarlo. Para mí, tardar ya es un pequeño fracaso. Lo que hace falta es mucha humildad y que la gente vea que hemos trabajado bien. Es como el fútbol, las tres Champions del Real Madrid no valen para nada porque ahora está en crisis. Nosotros hemos sido buenos realizando el trabajo pero ahora hay que seguir siéndolo.

-¿Cómo van las relaciones con la oposición?

-Les he llamado esta semana para hacer un acercamiento porque creo que hasta ahora nos hemos equivocado todos, pero ellos tienen que saber leer los resultados electorales. El PSOE se tiene que renovar, como han hecho el PRC y el PP. Los políticos no pueden estar veinte años en el cargo y en esto me incluyo.

-¿Cuántos años lleva como alcalde?

-Este es mi séptimo año y siempre he defendido mandatos de dos o tres legislaturas. No más.

-¿Entonces en las próximas elecciones no se presentará?

-Eso no se puede decir en política, porque si ahora digo que sí los vecinos creen que me apoltrono en el cargo y si digo que no, entonces piensan que paso de todo. Por eso, si me presento o no lo decidiré unos meses antes de las elecciones. En mi caso, se trata de una decisión unilateral y personal, pero tampoco descarto dar una oportunidad a un concejal si veo que está más cualificado que yo para desempeñar este cargo.

-En las elecciones hubo una escisión en el PP cántabro. ¿En dónde se sitúa usted?

-Creo que se ha actuado mal desde la sede en Madrid y que eso ha sido lo que ha fallado en Cantabria. Cuando un padre ve que sus hijos se llevan mal trata de arreglarlo y en este caso han preferido mirar para otro lado. No voy a decir en qué bando estoy, porque creo que hay que pasar página.

-Repite mucho que es humilde. ¿Es un valor fundamental en política?

-Lo mejor que puede tener una persona es la humildad, pero es necesario trabajarla. Para mí es básico escuchar e intentar ser buena persona. En política hay gente muy endiosada que no sabe ver que las personas que están a su lado son inteligentes y válidas.

-Hábleme de los proyectos importantes para su municipio de cara a la actual legislatura.

-El río Saja, porque no puede darse un drama como el que se dio el pasado mes de enero con las inundaciones. En Villanueva y en Mazcuerras en general seguimos amenazados por el río y en cuanto se constituya el Gobierno Central lo pondré en su conocimiento. Si no logro dejar el problema del río Saja solucionado en esta legislatura habré fracasado.

-¿Qué actuación plantea concretamente sobre el río?

-La limpieza exhaustiva del cauce. Estamos hablando de sacar miles de metros cúbicos de piedra y áridos. También la construcción de una buena escollera en Ontoria (Cabezón de la Sal) para evitar que se salga de su cauce. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ya nos ha presentado un proyecto tanto a mí como al alcalde de Cabezón de la Sal, pero para poder realizar la obra es necesaria la ayuda de los gobiernos regional y nacional. Me parece vergonzoso que no se haya declarado zona catastrófica a Mazcuerras después de lo que sucedió. Están insultando a nuestros vecinos. El Gobierno de Cantabria debería presionar en Madrid y sin embargo no lo hace.

-¿Cuánto dinero se ha gastado el Ayuntamiento en la reparación de daños?

-Hemos puesto 30.000 euros y muchos empleados a disposición de los vecinos. Hemos hecho lo que hemos podido, pero hay gente que todavía no ha vuelto a sus viviendas y casas que van a tener que ser derribadas. Ya hemos enviado los informes pertinentes y no podemos dejar a esta gente tirada.

-¿Qué otros proyectos considera importantes?

-El asfaltado de los pueblos. Realizamos una primera fase y ahora es necesario continuar porque hacía treinta años que no se asfaltaba. Además, todos los años creamos más de cincuenta puestos de trabajo gracias al Centro Militar de Cría Caballar de Ibio y a su teniente coronel, Eugenio Heredia. También, a través de las mancomunidades y de Corporaciones Locales, por lo que agradezco su esfuerzo al Gobierno de Cantabria.

-¿Y el puente sobre el río Saja que unirá Virgen y Villanueva?

-Una de mis prioridades es ver finalizado ese puente entre Cabezón y Mazcuerras, a la altura de Virgen de la Peña. Los trabajos continúan pero están pivotando y ese es un trabajo complicado y largo. También es importante la carretera entre Herrera de Ibio y Villanueva de la Peña.

-¿En qué momento está el Plan General de Ordenación Urbana?

-Lleva diez años parado y acumula más de doscientos recursos y alegaciones. Rescindimos el contrato con la empresa adjudicataria porque no quería seguir adelante. Estamos realizando alguna modificación puntual de las normas subsidiarias con la ayuda del Gobierno de Cantabria y de la Crotu para intentar prestar determinados servicios a los vecinos y seguir avanzando. Pero necesitamos ayuda económica y asesoramiento.

-¿Es Mazcuerras un ayuntamiento saneado?

-No tenemos deuda. Nunca he subido impuestos y he bajado el IBI al 0,49%. Incluso me juego un café a que somos de los cuatro o cinco ayuntamientos de Cantabria que tenemos el IBI más bajo. No gastamos lo que no tenemos.

-Además de riqueza como tal, Mazcuerras tiene riqueza cultural gracias a la feria de arte Aselart

-Estamos en el 'top ten' de Cantabria en cultura con Aselart. Para mí es un gran orgullo porque la cultura nos hace ser más ricos y mejores personas. El programa de Aselart es sobresaliente.

-¿De quién es el mérito?

-Las asociaciones desarrollan un papel fundamental, porque organizan actividades de las que nos beneficiamos todos y aquí tenemos una buena red de asociaciones. La implicación del Ayuntamiento en Aselart es clara y directa, pero no por ello se le quita mérito al resto de entidades sociales.

-¿Mazcuerras es turístico?

-Nos falta infraestructura en el sector de la restauración, porque hay pocos restaurantes y hoteles.