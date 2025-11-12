Turismo gastará casi 850.000 euros en Obeso para resaltar la torre Rubín de Celis El Gobierno de Cantabria licita el proyecto para acondicionar y mejorar el entorno de este Bien de Interés Cultural en Rionansa

Vicente Cortabitarte San Vicente de la Barquera Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:48

En el mes de abril de 2024, el entonces alcalde de Rionansa José Luis Herrero (PSOE) habló de su intención de convertir la torre medieval de Rubín de Celis, seña de identidad del pueblo de Obeso, en un «museo vivo». Y este miércoles, más de un año después y ya con el popular José Miguel Gómez al frente de la Alcaldía, el Gobierno de Cantabria ha dado un paso en esa dirección a través de la Consejería de Cultura. El titular del ramo Luis Martínez Abad ha anunciado la licitación del proyecto de acondicionamiento y mejora del entorno de la torre, Bien de Interés Cultural (BIC). La actuación, que cuenta con un presupuesto de 849.535 euros, pretende reforzar el valor patrimonial, cultural y turístico de la zona, mejorando los espacios públicos del entorno.

La apuesta, por tanto, no contempla de momento actuar en el interior del inmueble ni convertir la sala en un espacio museístico. Consiste en ampliar y reorganizar el espacio de aparcamiento, modernizar la zona de juegos infantiles, renovar la iluminación, rehabilitar los muros de los caminos y reforzar la señalización interpretativa para facilitar la comprensión de los visitantes, entre otros, según han informado a través de un comunicado.

«Con esta actuación buscamos no solo la puesta en valor de este singular BIC, sino también la revitalización de Obeso como núcleo rural, promoviendo un modelo de desarrollo turístico sostenible y mejorando la calidad de vida de sus vecinos, y que ayude a fijar población a este territorio, uno de los objetivos del Gobierno que preside Sáenz de Buruaga», ha concretado Abad. Obeso cuenta en la actualidad con una treintena de vecinos del millar que están empadronados en todo el término de Rionansa.

La actuación permitirá que el conjunto histórico, arquitectónico y paisajístico del municipio de Rionansa gane visibilidad y atractivo. La Torre de Rubín de Celis, perteneciente a uno de los linajes más destacados de las Asturias de Santillana, se construyó en el siglo XV, es de planta rectangular y consta de cuatro pisos (el último, añadido en el siglo XVI). Sus muros están construidos en sillarejo, con esquinas y vanos en sillería. Con un claro uso defensivo, apenas tiene huecos y los que contiene presentan formas apuntadas. La edificación contó temporalmente con dos construcciones anexas, de tipo torreón. Ambas fueron desmontadas durante la Guerra Civil para ser utilizadas en las trincheras.