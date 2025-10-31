Urbanismo tramita la primera área de autocaravanas en Oyambre tras el cambio legal

La reducción de trabas burocráticas, menores tiempos de espera, facilidades a la hora de realizar trámites, los silencios positivos, la declaración responsable, el impulso ... a las iniciativas empresariales... Los efectos reales de la Ley de Simplificación que impulsó el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) y que aprobó en el Parlamento con el apoyo de Vox son aún un tanto difusos. No es fácil hacer una evaluación certera de cómo ha cambiado en Cantabria la relación entre la Administración y el administrado con esta nueva norma, pero sí comienzan a verse los efectos de otros cambios que también entraron en vigor al aprobarse ese texto, que de golpe modificaba otras diecinueve leyes y dieciocho decretos de ámbitos muy diversos. En educación, en sanidad, en seguridad y, sobre todo, en urbanismo. Ahí aparecía, por ejemplo, la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Oyambre para permitir la creación de áreas de autocaravanas dentro del espacio protegido. Solo en Oyambre. La primera de estas solicitudes se encuentra ya en la mesa de las consejerías de Fomento y Desarrollo Rural para su estudio y posterior aprobación en caso de que cumplan los requisitos establecidos.

Ha sido un particular, propietario de la parcela en cuestión, el que ha elaborado el proyecto constructivo y ha iniciado los trámites para la creación de treinta plazas de estacionamiento con todos los servicios asociados en la zona de Los Llaos, entre las playas de Gerra y Merón, dentro del municipio de San Vicente de la Barquera. La finca afectada suma 95.000 metros cuadrados, de los cuales 11.936 serán ocupados por esta instalación -además de la zona para las autocaravanas, en el proyecto hay viales, servicios y una zona de recepción- en caso de que finalmente reciba todos los permisos.

¿Qué dice la norma? Simplificación Esa ley cambió el decreto del PORN de Oyambre para permitir las áreas de autocaravanas siempre que la obra no cause un gran movimiento de tierras y evite una alta exposición visual.

Decreto de autocaravanas Está en revisión. El actual permite un máximo de treinta plazas, debe ofrecer agua potable, exige la instalación de depuradoras propias de agua residual y viales de acceso pavimentados y de más de 8 metros de ancho.

En la documentación presentada, cuyo anuncio se ha publicado esta semana en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), la arquitecta que se ha encargado de su redacción señala que esta instalación vendría a cumplir los objetivos que se propuso el Ejecutivo cántabro con el cambio legal y compra la idea de que habilitar lugares específicos para esta actividad es la mejor forma de atajar el problema de «la multitud de pernoctas y de comportamientos indebidos de este tipo de usuarios en lugares no habilitados que generan una importante degradación del entorno». Cabe recordar que, pese a que las autocaravanas no pueden pasar la noche en lugares no habilitados para ello, incluidos los aparcamientos de uso diurno que sí que tienen todos los permisos dentro del espacio protegido de Oyambre, la Administración no logra poner freno a este fenómeno. El miedo a las sanciones no está impidiendo que las fincas queden libres más allá de las diez de la noche -como marca la norma- y tampoco las afecciones al medio ambiente que provocan los autocaravanistas menos cívicos.

La modificación del PORN que llegó con la Ley de Simplificación establecía unos requisitos mínimos para permitir la creación de las áreas de autocaravanas. Por ejemplo, que se instalen «en terrenos con características morfológicas que permitan el desarrollo de la actividad sin necesidad de generar importantes movimientos de tierras y que no se encuentren en situaciones de elevada exposición visual».

Antes del cambio legal Ya estaban permitidos los aparcamientos diurnos, pero no la pernoctación de ningún vehículo

San Vicente de la Barquera El Ayuntamiento cree que, frente al desorden actual, estas instalaciones son una manera de regular

En la exposición de motivos que ahora tendrá que analizar la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu) y la Consejería de Desarrollo Rural, el impulsor de esta iniciativa afirma que cumple todo ello y también que, para reducir el impacto, los caminos internos se tratarán con pavimentos flexibles que permitan el crecimiento de la vegetación, que ya existe una vía de acceso a la parcela y que hay conexión a la red de saneamiento, condiciones estas últimas que figuran en otro decreto, el de autocaravanas, también en proceso de revisión. La Ley de Simplificación también decía que el «número máximo de plazas ofertadas vendrá fijado por la Dirección General de Biodiversidad», aunque por ahora no se ha publicado ningún documento al respecto.

«Abrir la puerta al orden»

Desde el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera apuntan que están de acuerdo con que se desarrollen actividades económicas dentro del parque natural siempre que no vayan en contra de la preservación del medio ambiente. Su alcaldesa, Charo Urquiza (PSOE), reconoce que la pernocta de autocaravanas es un problema en Oyambre con consecuencias reales en el patrimonio natural porque se hace de forma desordenada y sin que exista una infraestructura mínima. En este sentido, cree que el cambio legal que introdujo la Ley de Simplificación puede suponer «abrir la puerta al orden frente al desorden» y que la creación puntual de este tipo de áreas «es una forma de regular y ordenar». Eso sí, avanza que el Consistorio estará vigilante para que la iniciativa que se acaba de presentar o las que lleguen en el futuro «desarrollen su actividad con criterios ambientales y de protección del medio ambiente».

Eso sí, en paralelo se reforzarán las medidas para que las autocaravanas no pernocten donde no deben. Las zonas más sensibles son El Tostadero y el rompeolas, donde se colocará señalización y habrá un mayor control de la Policía Local «en la medida en la que podemos, porque somos un municipio pequeño y a las diez de la noche los agentes acaban su jornada».