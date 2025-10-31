El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Varios vehículos, entre ellos autocaravanas, estacionados en una finca particular del parque natural de Oyambre. Javier Rosendo

Urbanismo tramita la primera área de autocaravanas en Oyambre tras el cambio legal

La Ley de Simplificación abrió la puerta a la llegada de negocios al parque natural si no implican mover tierras y una elevada exposición visual

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00

Comenta

La reducción de trabas burocráticas, menores tiempos de espera, facilidades a la hora de realizar trámites, los silencios positivos, la declaración responsable, el impulso ... a las iniciativas empresariales... Los efectos reales de la Ley de Simplificación que impulsó el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga (PP) y que aprobó en el Parlamento con el apoyo de Vox son aún un tanto difusos. No es fácil hacer una evaluación certera de cómo ha cambiado en Cantabria la relación entre la Administración y el administrado con esta nueva norma, pero sí comienzan a verse los efectos de otros cambios que también entraron en vigor al aprobarse ese texto, que de golpe modificaba otras diecinueve leyes y dieciocho decretos de ámbitos muy diversos. En educación, en sanidad, en seguridad y, sobre todo, en urbanismo. Ahí aparecía, por ejemplo, la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Oyambre para permitir la creación de áreas de autocaravanas dentro del espacio protegido. Solo en Oyambre. La primera de estas solicitudes se encuentra ya en la mesa de las consejerías de Fomento y Desarrollo Rural para su estudio y posterior aprobación en caso de que cumplan los requisitos establecidos.

