Una mujer del Valle del Nansa con su hijo cuidando del ganado. DM

El Valle del Nansa celebrará el Día de la Mujer Rural en Puentenansa

El polideportivo de la localidad acogerá este sábado los actos en los que se rendirá homenaje a todas las mujeres de la comarca

Vicente Cortabitarte

Vicente Cortabitarte

Puentenansa

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:49

El polideportivo de Puentenansa acogerá este sábado los actos organizados desde los servicios sociales de la Mancomunidad de Municipios del Nansa del Día de la Mujer Rural con los que se rendirá un homenaje y reconocimiento a las mujeres de todo el valle. Como en todas las áreas rurales, pero muy especialmente en esta comarca por sus especiales características y la despoblación que sufre, ellas juegan un papel básico, tanto por su aportación a las tareas tradicionales del campo, como en el seno de las familias.

Los actos se iniciarán a las 12 del mediodía con la llegada de las participantes al recinto que acogerá los actos, para proseguir con la proyección de documentales de empoderamiento de la mujer rural.

A partir de las 13 horas se podrá disfrutar de diversas actuaciones musicales de mujeres de toda la comarca, para dar paso a la comida de confraternización con una gran paella. También se ha programado una sesión de baile y se finalizará con una merienda de chocolate con las típicas corbatas de Unquera.

A lo largo de toda la jornada habrá un mercadillo de artesanas. Para facilitar la asistencia, la organización a puesto a disposición de todas las interesadas un servicio gratuito de autobús que recorrerá las localidades del Valle del Nansa.

El Valle del Nansa celebrará el Día de la Mujer Rural en Puentenansa