Un vecino de Renedo de Cabuérniga sufre tres ataques de lobo en apenas cinco días

«Cada mañana, cuando estoy de camino a la finca, voy pensando en qué me voy a encontrar», se lamenta Delfín Sánchez, que en apenas ... cinco días ha sufrido tres ataques de lobo que han acabado con otros tantos ponis en Renedo de Cabuérniga.

Cuenta que en los dos últimos años los lobos le han matado cuarenta ovejas, y este, después de lo ocurrido esta semana, ya ha perdido seis ponis. «Estoy separado, tengo un crío que vive en Extremadura y le encantan los animales, como a mí, porque los tengo desde hace mucho. Pero me pregunta por ellos y no sé qué decir».

Explica que ya no sabe qué hacer para evitar que las alimañas se ensañen con su ganado. «En cinco días he tenido tres ataques de lobo, dentro del casco urbano, y el último ha sido pegado al parque de los columpios, porque acerqué los animales más hacia el centro del pueblo. Pero da igual. ¡Como para dejar a los críos solos!», alerta Sánchez.

cada vez más osados Los ataques de los lobos se han producido en el casco urbano, el último junto a un parque infantil

Se trata, señala, de una pareja de lobos que cada noche hace su ruta sanguinaria. «Ahora están viniendo tarde, entre las cuatro de la madrugada y el amanecer, pero yo he estado en la cuadra con las ovejas a las siete de la tarde y los ha grabado la cámara a las ocho menos cuarto: salen cuando se hace de noche y van haciendo su ruta. Y es que matan y comen lo mínimo: la primera vez comieron mucho, pero aquí, como hay tránsito de coches de gente que se va a trabajar, se ve que oyen ruidos y se van», relata.

Ataques diarios

«Aquí hay muertes por lobos prácticamente todos los días: en Renedo, Sopeña, Los Tojos... Y ahora que empiezan a escasear los animales porque se cierran en el establo, les da igual todo y se comen hasta los perros: yo soy cazador y nos han comido perros estando dentro de la cacería; solo queda el collar y la cabeza, y eso no se ha visto en la vida». Los lobos que han hecho estragos entre sus animales no son los únicos que merodean por la zona. «En Viaña hay una manada de once, y hay otra de ocho por otro lado. Nosotros tenemos potros arriba y los hemos tenido que meter en una nave; todo supone más trabajo y más preocupación, y a los animales también hay que soltarlos. Ahora estoy cerrando una finca a 2,40 metros con valla y tubo de hierro, pero da igual: suben como nosotros por una escalera», expone.

Sánchez critica que desde la Administración tampoco le ofrezcan soluciones. «Cuando vinieron los guardias dijeron que les han dado permiso para matar a uno. ¡Qué más da que quiten uno si va a seguir matando el otro! Lo que pienso es que tienen que subir la cuota de extracciones o adaptarla a los sitios con más ataques. Al final todo esto se va a convertir en un parque para lobos y osos, porque están acabando con todo», reflexiona resignado.