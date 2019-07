San Vicente quiere que el Centro de Salud lleve el nombre de Pedro Pérez Pedro 'El practicante' en la sala de espera del Centro de Salud en el que atendió a varias generaciones de barquereños / José García Ayuntamiento y vecinos quieren mantener viva la memoria del practicante que desarrolló con entrega toda su vida profesional en San Vicente VICENTE CORTABITARTE San Vicente de la Barquera Jueves, 18 julio 2019, 07:28

San Vicente de la Barquera quiere que su Centro de Salud reciba el nombre de Pedro Pérez Orbe en reconocimiento y recuerdo permanente del ATS que durante más de cuatro décadas se dedicó en cuerpo y alma a sus pacientes, con la máxima profesionalidad a la que sumaba todo el cariño y dedicación a todos los que necesitaban sus servicios, labor que siempre llevó mucho más allá del servicio propio entre el sanitario y el paciente.

Los barquereños y vecinos de la comarca de influencia del Centro de Salud de San Vicente se han visto tristemente conmocionados por el fallecimiento, el pasado día 28 de junio, del que todos conocían como Pedro 'el practicante' que desarrolló toda su vida profesional en dicho centro, con total entrega y admirable dedicación a los pacientes, ganándose su cariño, respeto y casi siempre también su amistad.

La reacción tras ese triste momento fue inmediata por lo que, el pasado día 2 de julio, reunido en el Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera los portavoces de todos los grupos políticos con representación municipal (Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos y Partido Regionalista de Cantabria), haciéndose eco del sentimiento de sus vecinos acordaron por unanimidad solicitar a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria que el Centro de Salud de San Vicente pase a denominarse con el nombre de Pedro Pérez Orbe, «como justo reconocimiento a todos los valores y dedicación que mostró en sus muchos años de trabajo en dicho centro».

La propuesta recibió el respaldo unánime de todos los grupos de la Corporación barquereña

En el escrito enviado por el Ayuntamiento de San Vicente al máximo responsable de la sanidad en Cantabria se pide que se valore dicha propuesta y «se acceda a lo solicitado para satisfacción de nuestros vecinos».

En el consistorio barquereño se confía que, tras la reciente toma de posesión de los nuevos responsables de dicho departamento, la demanda municipal sea atendida de manera inmediata.

Pedro tomó posesión de su plaza como practicante titular de San Vicente de la Barquera, el 28 de septiembre de 1973, labor que no dejó de desempeñar a lo largo de toda su vida hasta la jubilación. Ese fue su primer y único destino profesional al que se dedicó con verdadera pasión, siendo testigo de la profunda transformación que se ha vivido en esas mas de cuatro décadas en la sanidad de España y de San Vicente. Se puede decir que todos los vecinos de San Vicente, al menos los que ya cuentan con cierta edad, han sido atendidos en alguna ocasión por Pedro Pérez Orbe, un torrelaveguense de fuerte personalidad que mostraba tanto en su trabajo como cuando jugaba a las cartas con sus amigos, siempre con una entrega total.

Pedro siempre recordaba que a diferencia de la mayoría de los de su generación que al finalizar los estudios de practicantes elegían plazas en centros hospitalarios, él siempre tuvo claro que lo que quería era trabajar en un pueblo, para mantener el contacto directo y personal con la gente. Por ello miró varias opciones y al final se inclinó por San Vicente. «Después de este tiempo no hubiese cambiado esa opción por ninguna otra. Aquí he tenido todo lo que quería, pero sobre todo el cariño y el aprecio de la gente. He sido y soy muy feliz con mi trabajo y mi vida aquí», nos confesaba en una reciente entrevista.

Ese cariño que Pedro recibía de sus convecinos lo sentía de manera muy especial de todos los compañeros con los que compartió tantos momentos en todo este tiempo. Algunos de ellos han querido resaltar a través de los siguientes textos la personalidad de una persona que será imposible poder olvidarla, por lo que también se suman a la petición de que el Centro en el que ellos continúan con su labor reciba su nombre.