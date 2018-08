San Vicente se suma a la celebración del Año Europeo del Patrimonio El Castillo del Rey, uno de los máximos exponentes del rico patrimonio con que que cuenta San Vicente y donde se concentra parte de la actividad programada. / Feelinmovie El próximo domingo se relizará el recorrido de la ruta Jacobea entre Comillas y San Vicente para mostrar todos sus tesoros arquitectónicos VICENTE CORTABITARTE Viernes, 10 agosto 2018, 08:15

Europa está celebrando el Año del Patrimonio Cultural, una conmemoración con la que se invita a sus ciudadanos a disfrutar y participar de las numerosas actividades organizadas en las ciudades y pueblos de todos los países miembros para involucrarlos estrechamente en el objetivo de reforzar el sentimiento de pertenencia a un espacio europeo común. El gancho para atraer la atención es el rico patrimonio cultural que para muchas personas aún está por descubrir.

'No se cuida nada que no se valora y no se valora lo que no se conoce' por ello desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte se busca acercar el patrimonio de nuestra región a través de diversas y atractivas propuestas en las que San Vicente de la Barquera, con todo su patrimonio, tendrá su protagonismo al acoger varias de las actividades programadas, ofreciendo la oportunidad de conocerlo y disfrutarlo para sensibilizar sobre su importancia y así poder valorarlo y conservarlo.

Tres son las actividades programadas para este verano que se ampliarán en el próximo otoño con nuevas propuestas. La primera de ella se celebró el pasado domingo y las otras dos se desarrolalrán el domingo próximo, 12 de agosto.

La Consejería de Cultura organiza estas actividades que forman parte de un programa europeo

La primera de estas actividades ya realizada estuvo dirigida a los niños y jóvenes, de entre 7 y 14 años, que reunió a chicos y chicas de San Vicente y otros que estaban en esos días disfrutando de sus vacaciones en la región.

Con ellos se visitó los lugares más emblemáticos de la villa barquereña, como su iglesia, murallas o castillo. Los niños fueron dibujando en la ruta cada uno de estos elementos arquitectónicos, al mismo tiempo que los monitores les explicaban su historia, sus características o sus singularidades.

Se les transmitió también la importancia de otros valores que forman parte del patrimonio local como son el paisaje, las costumbres y tradiciones como parte de la vida de los barquereños y de su historia, constituyendo uno de los más preciados legados que las nuevas generaciones reciben de los mayores, lo que sirvió para recalcarles que «no hay futuro sin pasado».

La propuesta fue recibida muy positivamente por los pequeños turistasque además compartieron una agradable comida desde el mirador de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, lo que les permitió, además de disfrutar de una amena jornada didáctica ligada con el patrimonio, participar de una jornada de convivencia con otros niños facilitando el entablar nuevas amistades para sus vacaciones, como señalaba Alfonso de 11 años al concluir la actividad. «Me he divertido y he hecho nuevos amigos», algo que también valoraba Estela, también de 11 años. «Ha sido muy divertido pintar el patrimonio que te encuentras por la calle y además he hecho amigos».

Camino del patrimonio

Las actividades del Año Europeo del Patrimonio volverá a tener una nueva cita con San Vicente de la Barquera el domingo, 12 de agosto, en la que se desarrollará la jornada denominada 'Caminos del Patrimonio' que gira alrededor del Camino de Santiago del Norte en Cantabria, con el que se busca descubrir los territorios que lo atraviesan, combinando el recorrido físico de cada uno de los espacios elegidos, con su conocimiento, la visita y explicación de cada uno de los elementos patrimoniales mas singulares del recorrido para finalizar con una representación artística.

En esa jornada los participantes realizarán el recorrido de 12 kilómetros entre Comillas y San Vicente de la Barquera, en el que se partirá a las 10.00 horas desde el Palacio de Sobrellano.

En ese entorno los participantes podrán conocer de manos de expertos algunos de los elementos patrimoniales mas destacados de Comillas, como es el propio palacio, el Capricho o la Universidad Pontificia, para desde allí dirigirse todo el grupo andando por el paseo peatonal que une las dos villas, atravesando algunos de los lugares de mas valor paisajístico y medio ambiental del parque natural de Oyambre como son las rías de La Rabía o la de San Vicente, las playas de Oyambre o Merón, con especial mención y recuerdo al recientemente recuperado monumento del Pájaro Amarillo, para llegar a San Vicente, aproximadamente sobre las 13.00 horas, en donde se tratará de realizar una comida campestre, aunque si alguno lo desea podrá hacerla por su cuenta. La tarde se dedicará a recorrer y visitar con guías la Puebla Vieja barquereña con entradas gratuitas al Castillo del Rey y la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles.

Precisamente la jornada culminará con un concierto a las 20.00 horas del Coro Lírico de Cantabria en la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, el cual forma parte del programa Festival de Música y Patrimonio que tiene como objetivo la divulgación y la selección más representativa de los templos y monumentos del camino en cada una de las rutas, como una manera más de acercar a todos los visitantes al rico patrimonio arquitectónico de Cantabria. Dentro de ellos se eligió el monumental templo barquereño con este atractivo concierto al que, además de los participantes en dicha jornada podrá acudir todo el público que lo desee hasta completar el aforo.

A su término los participantes serán llevados hasta el punto de partida en Comillas en un servicio gratuito de autobús. Todas las personas interesadas en participar ya pueden inscribirse llamando al 667028016 o mediante el correo caminonortecantabria@gmail.com.

La actividad del recorrido entre Comillas y San Vicente es totalmente gratuita, estando limitada a un máximo de 40 personas que serán admitidas por orden de solicitud, no recomendando la participación de menores de 12 años. Así mismo se aconseja a los participantes que acudan concalzado cómodo, provistos de protección solar así como de chubasquero. La comida será libre, pero por el espíritu de la jornada se recomienda el realizarla de manera conjunta.