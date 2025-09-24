Adiós a las fugas en el barrio de Naveda de Quijano de Piélagos La Consejería de Fomento está llevando a cabo las labores para renovar las tuberías y acometidas para terminar con las pérdidas que generaban problemas a los vecinos

Lucía Alcolea Santander Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:10

La Consejería de Fomento del Gobierno de Cantabria ha llevado a cabo la renovación de la red de abastecimiento de agua en el barrio de Naveda de Quijano para solucionar los problemas de fugas existentes con cargo a una inversión de 40.000 euros, según ha informado el Ayuntamiento a través de un comunicado. Las labores han consistido en la reforma de un tramo de tubería de polietileno, así como de las acometidas correspondientes; y en la instalación de nuevos contadores en los límites del suelo público y el privado, garantizado así la posibilidad de realizar las lecturas correspondientes sin necesidad de acceder a las zonas acotadas y de obtener datos rigurosos sobre el consumo.

Tal y como ha especificado el alcalde, Carlos Caramés, «de esta forma damos cumplimiento a varios objetivos, ya que no solo reducimos las pérdidas de agua de la red, sino que eliminamos los cortes e irregularidades en el suministro como consecuencia de las fugas». En la misma línea, el regidor ha destacado que la nueva disposición de los trazados de las tuberías, en la mayor parte de su recorrido por viales públicos, «hace posible sacar las conducciones de las parcelas privadas para tener acceso libre y realizar cualquier actuación de mantenimiento en las tuberías y sus arquetas».

El alcalde ha visitado los trabajos acompañado del concejal del área, César Blanco, y del presidente de la junta vecinal, Jesús Gómez. Caramés ha hecho hincapié en que con esta actuación ejecutada en dos fases -Naveda I (a punto de finalizar) y Naveda II (comenzará próximamente)- el Consistorio «no sólo podrá fin al problema de las fugas sino también a los perjuicios que éstas ocasionaban a los vecinos».