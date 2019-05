En busca del bastón de mando en Piélagos Seis partidos optan a la alcaldía de Piélagos SHEILA IZQUIERDO Piélagos Domingo, 12 mayo 2019, 08:06

Verónica Samperio | PSOE

«Se ha visto otra forma de gobernar: actuando sobre problemas históricos»

–¿Qué valoración tiene de la legislatura?

–Este periodo ha marcado un antes y un después. Se ha visto otra manera de gobernar, actuando por un lado en problemas históricos del municipio que ponían en peligro el futuro y, por otro, en la puesta en marcha de proyectos. Así, se ha actuado por primera vez frente a los derribos, firmando convenios con el Gobierno de Cantabria que suponen un importante balón de oxígeno para el Consistorio; ejecutando una sentencia firme del TS sobre el Alto del Cuco. También se ha dado un impulso definitivo al nuevo PGOU; se ha creado el nuevo colegio de Renedo; ampliado el consultorio de Arce. Por no hablar de que hemos solucionado los problemas estructurales de la Plaza de Adolfo Suárez de Liencres...

–¿Cómo deja el Ayuntamiento?

–Cuatro años después de nuestra llegada, tiene solventadas muchas de las herencias recibidas, que pesaban y siguen pesando como una losa. Por fin, podemos mirar al futuro con optimismo.

–¿Qué espera para los próximos cuatro años?

–Lo que queremos los socialistas de Piélagos es seguir creciendo y lograr que el municipio sea más competitivo, sin olvidar a nuestros vecinos. Seguiremos apostando por hacer de Piélagos un todo, para romper la intercomunicación que existe entre el norte y el sur del municipio. Pero para mí, lo más prioritario, mi obsesión, es dar respuesta al problema de los derribos.

–¿Reeditaría el pacto de gobierno con el PRC?

–Sin ninguna duda. Especialmente porque más allá de las siglas están las personas. Con el PRC hemos hecho equipo y hemos antepuesto Piélagos a cualquier afán partidista por parte de unos y otros.

Carlos Alberto Caramés | PP

«Espero liderar con mi equipo la cantidad de retos que hacen falta en el municipio»

–¿Qué valoración hace de esta legislatura?

–En la mayoría de aspectos ha sido tiempo perdido, lo cual no beneficia a ningún vecino de Piélagos y no nos lo podemos permitir. Es verdad que no se puede cambiar todo en cuatro años y que nunca se puede sentir uno satisfecho del todo, pero creo que no hemos avanzado nada. Es lo que me transmiten muchos vecinos, que ni se sienten mejor tratados, ni mejor atendidos y lo que es peor, que creen que las cosas se hacen sin escucharlos. Somos políticos de proximidad. Tengo la sensación de que quienes han ocupado el poder en Piélagos durante estos cuatro años sólo tenían como objetivo impedir que el PP, como fuerza más respaldada, siguiera gestionando.

–¿En qué situación cree que se deja al Ayuntamiento?

–Creo que estamos en el limbo porque, a pesar de la inacción de cuatro años, las condiciones de nuestro municipio nos permiten no haber caído a los infiernos. Piélagos es un municipio en expansión, el quinto en cuanto a población en Cantabria. Es el lugar que están escogiendo muchos para venir a vivir.

–¿Qué espera de los próximos cuatro años?

–Poder liderar con las buenas personas que me acompañan la cantidad de retos que hacen falta para consolidar el crecimiento del municipio tanto en población como en servicios, como en ingresos y actividad económica. El Plan General o desarrollar la Pasiega serán dos objetivos principales, pero es fundamental entender que ambas cuestiones trascienden las posibilidades de un alcalde o una Corporación.

–¿Qué es lo más prioritario?

–Organización y eficiencia en la gestión. Quizás sea por deformación profesional y por la fe que tengo en mi equipo.

Alfredo Rodríguez | PRC

«El pacto ha sido buenoen general; hemos hecho mucho porlos vecinos»

–¿Cómo valora esta legislatura?

–De difícil y dura. Hemos tenido que gobernar en minoría (con siete de los 21 concejales) y, aún así, se han resuelto muchos problemas importantes, y se han dejado encarrilados otros. También se han acometido muchas obras y servicios, y se han impulsado muchos proyectos nuevos.

–¿En qué situación cree que ha dejado este periodo político al Ayuntamiento?

–En una situación complicada por la exigencia de los jueces en seguir adelante con las sentencias de derribo, ya que dejará al Ayuntamiento hipotecado por muchos años. De persistirse en los derribos, el Ayuntamiento tendrá que dejar de prestar ciertos servicios para poder hacer frente a los pagos millonarios. Desde las primeras sentencias, en 1998, los anteriores gobiernos del PP sólo se dedicaron a alargar el problema en el tiempo.

–¿Qué quiere para los próximos cuatro años?

–Gobernar con más tranquilidad, ya que tenemos un mayor conocimiento de cómo funciona el Ayuntamiento, y con una oposición más constructiva, como lo fuimos nosotros cuando nos tocó ser oposición. No vale el no por sistema.

–¿Reeditaría el pacto?

–Es prematuro hablar de pactos hasta que no hablen los vecinos en las urnas. Puedo decir que el pacto de esta legislatura ha sido bueno en general, pues hemos hecho mucho por los vecinos.

–¿Qué es lo más prioritario? –El PGOU para intentar evitar las sentencias de derribo; solucionar el problema del tráfico y de aparcamientos...

Luis Antonio Sañudo | AVIP

«Lo que necesita Piélagos esun equipode gobierno valiente»

–¿Cómo valora esta legislatura?

–De transición. Desde el minuto uno, AVIP solicitó que se llevaran a cabo los convenios entre Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria, para afrontar conjuntamente las indemnizaciones emanadas de las sentencias de derribo, que podían dejar al Ayuntamiento en una situación caótica. Hemos echado en falta un talante más negociador por parte del equipo de gobierno, que se ha limitado a dar continuidad a unas políticas que ya se venían realizando en Piélagos. También he notado bastante distanciamiento entre los vecinos y el equipo de gobierno y, por otro lado, creo que ha sido un lastre la no aprobación de un nuevo PGOU.

–¿En qué situación se deja al Ayuntamiento?

–El Ayuntamiento, actualmente, debe mejorar en muchos de sus aspectos, pero sobre todo en la reivindicación a otros poderes públicos de aquellos servicios e hitos que, por su importancia, se merece Piélagos

–¿Qué quiere para los próximos cuatro años?

–Lo primero que necesita Piélagos es que sus dirigentes crean en el potencial que tiene. Un municipio como Piélagos debe tener algo más que la expectativa de vivir de los ingresos generados por la construcción. Hay que definir estrategias de crecimiento como pueden ser el PSIR del Llano de La Pasiega.

–¿Qué es a corto plazo lo más prioritario?

–Un equipo de gobierno valiente, que tome decisiones importantes sin que le tiemble el pulso. Ser cercano a los vecinos y alejarse del interés partidista.

Marco Antonio Pelayo | Ciudadanos

«Quiero encabezarun gobierno fuerte que aporte estabilidad»

–¿Cómo valora esta legislatura?

–Negativamente. El 13 de junio de 2015, la noticia era 'El PSOE gobernará por sorpresa en Piélagos' y las primeras declaraciones de la alcaldesa fueron «no sé qué decir». El resultado ha sido ese: un equipo de gobierno débil, sin mayoría, que se ha traducido en cuatro años a ralentí, llenos de palos en las ruedas y con una pérdida de oportunidades para el municipio y sus ciudadanos...

–¿En qué situación se deja al Ayuntamiento?

–A la vista de los últimos plenos y declaraciones, hay una situación de cierta tensión, nerviosismo, reproches e incluso acusaciones cruzadas que no presagian mejoras para la ciudadanía en el futuro inmediato si no se cambia la actual composición del Pleno.

–¿Qué quiere para los próximos cuatro años?

–Encabezar un Gobierno fuerte que aporte estabilidad, transparencia y agilidad burocrática: un Gobierno que dote al municipio de los servicios que carece. Piélagos se ha llenado de viviendas, pero sigue teniendo un único instituto, un único centro de salud, un consultorio médico menos… También padece carencias básicas como la ausencia de acometida al saneamiento o la falta de acceso a la fibra óptica.

–Su grupo obtuvo dos ediles en 2015, pero estos abandonaron la formación. ¿Va a hacer algo el partido para evitar que se dé de nuevo esta situación?

–Propondremos en el primer Pleno que se pueda suscribir, entre todas las fuerzas con representación municipal, un pacto anti transfuguismo.

Rubén Vicente Carrillo | Izquierda Unida

«Hemos demostrado que somos los únicos que luchamos por la ciudadanía»

–¿Cómo valora esta legislatura?

–Piélagos ha perdido la oportunidad de avanzar en esta legislatura, pues el equipo de Gobierno del PSOE-PRC ha realizado las mismas políticas que la derecha tradicional, apoyándose en los restos de Cs y de AVIP, cuando no en el propio PP o en alguno de sus concejales díscolos.

–¿En qué situación cree que se deja al Ayuntamiento?

–Tras 30 años gobernados por las mismas políticas, aunque ejecutadas por diferentes caras, Piélagos se encuentra en un estado de progresiva degradación, pues no se puede gobernar un municipio de más de 25.000 habitantes de la misma forma que cuando tenía menos de 10.000. Una parte muy importante de la población siente, con razón, que el Ayuntamiento al que pagan los impuestos les ha abandonado. Y ello mientras centenares de miles de euros públicos van a unas pocas manos por el altísimo nivel de externalización que sufrimos.

–En estos cuatro próximos años, ¿qué espera?

–Traer a Piélagos al siglo XXI, tener una política de desarrollo local propia, implantar una política medioambiental seria y reforzar los servicios públicos para que se adapten a una población de más de 25.000 habitantes.

–A corto plazo, ¿qué es lo más prioritario?

–Piélagos debe ser gobernado para la mayoría, resolviendo los problemas del día a día. Es necesario que el proyecto que represento obtenga un fuerte respaldo, pues hemos demostrado que somos los únicos que luchamos por la ciudadanía.