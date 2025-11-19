El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las palas trabajando en la CA-233 en Renedo de Piélagos. Á. M

Comienzan las obras de la esperada variante de Renedo

Ya hay máquinas trabajando en la construcción de la carretera de 17 millones de euros que liberará de tráfico el centro del municipio

Ángela Madrazo
Lucía Alcolea

Ángela Madrazo y Lucía Alcolea

Santander

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:13

Comenta

Ya hay máquinas en Renedo para construir la ansiada variante que descongestionará de tráfico el centro del municipio y que supone la mayor inversión de ... su historia, de 17 millones de euros. La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, presidirá este miércoles el inicio de las obras en un acto que tendrá lugar a partir de las 10.30 horas en la carretera autonómica 233 (concretamente, entre los puntos kilométricos 6,85 y 7,30).

