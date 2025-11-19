Comienzan las obras de la esperada variante de Renedo

Ya hay máquinas en Renedo para construir la ansiada variante que descongestionará de tráfico el centro del municipio y que supone la mayor inversión de ... su historia, de 17 millones de euros. La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, presidirá este miércoles el inicio de las obras en un acto que tendrá lugar a partir de las 10.30 horas en la carretera autonómica 233 (concretamente, entre los puntos kilométricos 6,85 y 7,30).

Aunque se ha hecho esperar desde que comenzase a tramitarse hace 18 meses –se licitó en mayo de 2024–, el comienzo de la ejecución de los trabajos confirma que la gran obra de Renedo se materializa más allá de los papeles. El Gobierno de Cantabria ya ha consignado una partida de 202.224 euros para el Presupuesto de 2026 y la intención es hacer lo propio en los dos próximos ejercicios, aunque desde ahora hasta entonces pueden cambiar muchas cosas, incluido el color político del Ejecutivo regional.

Suposiciones aparte, la actuación fue adjudicada el pasado mes de agosto a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Acciona-Tedcon por 16.952.301 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años. La variante modificará por completo la forma de moverse, tanto en coche como a pie, por el centro de la localidad. Además, construirá un eje que permita conectar de forma directa la N-623, y las carreteras autonómicas que unen Renedo con Zurita y Puente Arce, con el futuro vial que partirá desde la A-8, en Carandia, hacia Villaescusa. El paso a nivel que divide el municipio también será eliminado. Además, en total, la carretera se armará en base a cinco glorietas nuevas distribuidas a lo largo del trazado.

El vial dispondrá de unos nueve kilómetros y su consecución es una demanda histórica desde hace años en Renedo –en 2009, el Gobierno regional ya encargó a Apia XXI el primer estudio informativo del proyecto– , ya que descongestionará el centro de vehículos y marcará un antes y un después en la movilidad y la conectividad del municipio.

El proyecto ha pasado por muchas y diferentes manos desde que fuese tan solo un boceto, pero no fue hasta el año 2020 cuando se designó cuál sería la alternativa definitiva entre las propuestas. Un largo periplo al que seguramente haga mención la presidenta del Gobierno de Cantabria hoy, aunque desde la Consejería de Fomento no facilitaron este martes dato alguno acerca del arranque de los trabajos en la carretera afectada.