Detenido el cuidador de un perro que fue encontrado en Liencres con una gran herida en el cuello

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 55 años, como presunto autor de un delito de maltrato animal, porque un perro que estaba ... bajo su cuidado presentaba una gran herida en el cuello hecha por abrasión.

El animal, un pastor belga malinois, fue encontrado vagando por Liencres este mes de octubre, por lo que se dio aviso al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona). El Ayuntamiento de Piélagos se hizo cargo del perro y fue necesario que lo atendiera un veterinario por las lesiones que presentaba. Concretamente, en la zona dorsal del cuello se podía ver una herida abierta de unos quince centímetros de longitud y una profundidad que podía alcanzar el tamaño de un dedo. Por eso para curarlo fue necesario practicarle una intervención quirúrgica. También necesitó después tratamiento veterinario. Esta lesión por abrasión se habría producido por haber estado atado a una cuerda o cable durante largos periodos de tiempo.

Efectivos del Seprona averiguaron la identidad de la persona que cuidaba al perro y, junto con veterinarios del Gobierno de Cantabria, inspeccionaron un terreno en Liencres donde este sujeto tenía más perros.

Uno de los perros atado con una cadena y cobijado bajo un carro durante la inspección en el terreno de Liencres.

Tras comprobar el estado del lugar, le intervinieron otros nueve perros que carecían de las mínimas condiciones higiénico sanitarias y su estado incumplía varios preceptos de la Ley de Bienestar Animal. Los agentes comprobaron además que la mayor parte de estos animales, de diferentes razas, no cumplían con el calendario de vacunaciones.

