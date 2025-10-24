El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El perro, un pastor belga malinois, tenía una herida en el cuello de quince centímetros de longitud y un dedo de profundidad. OPC

Detenido el cuidador de un perro que fue encontrado en Liencres con una gran herida en el cuello

Le han quitado otros nueve canes porque no mantenía las mínimas condiciones higiénico sanitarias

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Viernes, 24 de octubre 2025, 10:43

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 55 años, como presunto autor de un delito de maltrato animal, porque un perro que estaba ... bajo su cuidado presentaba una gran herida en el cuello hecha por abrasión.

