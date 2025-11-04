El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Algunas de las motocicletas que han sido recuperadas por la Guardia Civil. OPC

Dos detenidos por robar nueve motos en un garaje de Liencres

La Guardia Civil ha recuperado ocho de las motocicletas sustraídas, la mayor parte en Polanco

Blanca Carbonell

Blanca Carbonell

Santander

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:25

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un hombre de 30 años y una mujer de 24, como presuntos autores de la sustracción de ... nueve motocicletas tipo todoterreno, valoradas en unos 135.000 euros. Todas ellas se encontraban en un garaje de Liencres (Piélagos). Ocho de las motos han sido recuperadas, dos en el mismo Liencres, y el resto en diferentes lugares del término municipal de Polanco. Ya han sido devueltas a sus legítimos propietarios.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vecinos de El Sardinero se posicionan también contra el derribo del Hotel París
  2. 2

    Muere Rafa Pastor, el técnico del ascenso del Teka
  3. 3

    Viajar por Cantabria se complica otra vez por obras que afectan al tren y a la A-67
  4. 4

    Cabezón de la Sal traerá desde México los restos de Matilde de la Torre
  5. 5

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  6. 6

    Gema Igual se suma a la petición de fondos para repatriar al cántabro hospitalizado en Vietnam
  7. 7

    Una amortización a un ritmo de 2,4 millones anuales durante 29 años para sufragar el estadio
  8. 8

    La alcaldesa de Santander, sobre el macrobotellón de Pombo: «Actuar o prohibir es imposible»
  9. 9

    Suances denunciará varias instalaciones ilegales en el entorno de la playa de Tagle
  10. 10

    Estos son los diez domingos y festivos propuestos para que los comercios de Cantabria abran en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Dos detenidos por robar nueve motos en un garaje de Liencres

Dos detenidos por robar nueve motos en un garaje de Liencres