Dos detenidos por robar nueve motos en un garaje de Liencres

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, un hombre de 30 años y una mujer de 24, como presuntos autores de la sustracción de ... nueve motocicletas tipo todoterreno, valoradas en unos 135.000 euros. Todas ellas se encontraban en un garaje de Liencres (Piélagos). Ocho de las motos han sido recuperadas, dos en el mismo Liencres, y el resto en diferentes lugares del término municipal de Polanco. Ya han sido devueltas a sus legítimos propietarios.

Todo ocurrió durante la madrugada del pasado 23 de octubre, cuando la Guardia Civil fue alertada por este robo en el interior de un garaje de Liencres. Para llevarse las motos los ladrones habían forzado la puerta. Los agentes encontraron dos de ellas muy cerca de allí, a unos 200 metros. Estaban preparadas para ser trasladas a otro lugar donde esconderlas.

Las indagaciones permitieron saber a los investigadores que los presuntos autores eran dos personas que habían actuado con el rostro tapado y que las motocicletas que aún no habían sido recuperadas podían estar en la zona de Polanco. Tras intensas pesquisas, un día después del robo los guardias civiles recuperaron una tercera motocicleta en una zona común de un bloque de viviendas. El hallazgo les hizo sospechar que el resto podían estar en ese mismo edificio. Así era. Recuperaron otras cuatro motos que estaban en el interior de un trastero. La octava fue localizada abandonada en la vía pública. La Guardia Civil no descarta que los autores la dejaran allí para intentar interferir en su trabajo. Los presuntos autores fueron localizados y detenidos a finales de octubre.

Se da la circunstancia de que el hombre también había sido detenido días atrás como presunto autor de un robo de tuberías de cobre del suministro de gas de una urbanización en Piélagos. En ese caso fue necesario el corte del gas por el peligro existente para los vecinos del inmueble.