Es tímida, resuelta y conoce bien el mundo en el que se mueve. Ana Rubio lleva dos décadas formando parte de la junta directiva de ... la asociación que vela por los intereses y la supervivencia de la vaca pasiega, una res no tan conocida en Cantabria, a pesar de su importancia.

-¿Qué cualidades definen a la vaca pasiega?

-Es una raza autóctona de Cantabria y en el siglo XIX era la vaca que había en las zonas pasiegas y en otras localidades como puede ser Voto, Solórzano u Oriñón. Pero luego empezó a desaparecer.

-¿Por qué?

-Se supone que porque se introdujeron otras razas que producían más leche. Llegó un momento en el que se pensó que la raza pasiega se había extinguido totalmente, pero después, tras muchos años, se empezó a ver que la especie había logrado sobrevivir en estos núcleos poblacionales. En el año 2003, la Consejería de Ganadería realizó un estudio y se comprobó que, fenotípicamente y morfológicamente, los ejemplares analizados coincidían con la vaca pasiega. Fue entonces cuando creamos la asociación.

-¿Ha evolucionado la raza desde entonces?

-La vaca pasiega está en peligro de extinción y en 2024 había un censo de 520 animales. En la asociación estamos elaborando un libro con todos los ejemplares, una especie de árbol genealógico, y antes de inscribirlos comprobamos el grado de pureza para, en función de eso, catalogarlos.

-¿Cómo lo hacen?

-Cuando nace una vaca el ganadero nos llama y acudimos para realizar un análisis de sangre, que luego analizamos en laboratorio. La capa o el pelaje de la pasiega es de color rojo uniforme, en ocasiones tirando a cereza, pero para que sea considerada pura ha de cumplir determinados requisitos. Por ejemplo, las hembras pueden contener algo de pelo blanco, siempre y cuando no sea muy visible. Los machos en cambio no. Una vez obtenemos los datos, analizamos los grados de introgresión, que es el proceso biológico en el que los genes de una especie son transferidos a otra, es decir, el grado de pureza de una raza.

-¿Comercializan los productos que elaboran con su leche?

-Hasta hace poco no teníamos producto en venta, pero ahora sí existen dos puntos donde fabrican queso, leche o yogur con la leche de la vaca pasiega. Hay que dejar claro que es una raza de leche, porque la pasiega no se utiliza como tal y se ordeña en pocas ganaderías. La idea es continuar produciendo alimentos lácteos para que se sigan ordeñando y así crezca la especie.

-¿Qué papel deben cumplir las instituciones a la hora de promover la pervivencia de la raza?

-Yo creo que ya están en ello. En la asociación trabajamos conjuntamente con el Gobierno de Cantabria, pero insisto en que lo que tenemos que hacer es generar más producto. También estaría bien que aumentaran las ayudas en general al sector.

-Un sector, el primario, que está de capa caída.

-Está complicado, sí. Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos es la falta de relevo generacional. Antes los descendientes de los ganaderos continuaban la actividad, era lo propio, pero ahora es más difícil vivir de ello y muchas ganaderías finalizan la actividad cuando los padres se jubilan. En general, hoy en día es todo más complicado que antes.

-¿Qué espera de la Feria Exposición de la Vaca Pasiega que se celebra el próximo fin de semana en San Pedro del Romeral?

-Es una exposición que se organiza desde los primeros años de vida de la asociación y supone un punto de encuentro entre ganaderos de diferentes razas, porque no solo acuden vacas pasiegas, aunque pueda haber un número importante de ejemplares de esta especie.

-En Cantabria, de marzo en adelante hay casi una feria de ganado cada fin de semana. ¿Dinamizan el sector estos encuentros?

-Yo creo que sí, porque siempre acude un buen número de ganaderos. Sirven para visibilizar la raza y para que se aumenten las ayudas quizá. En concreto, la vaca pasiega se da a conocer también en las ferias ganaderas. Lo más importante es hacer todo este trabajo en común. Disfruto con esto porque mis padres eran ganaderos y en cuanto me llamaron para formar parte de la asociación dije que sí sin dudarlo.