En la sesión plenaria se guardó un minuto de silencio por las dos últimas mujeres asesinadas por violencia machista. DM

Una moción por las competencias de las juntas vecinales rompe el Pleno de Piélagos

Los socialistas, que presentaron una propuesta y luego quisieron retirarla sin éxito, abandonaron la sesión con @Vip y el PRC. El alcalde Carlos Caramés ya se «temía este circo»

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:23

Comenta

El Pleno de Piélagos de este jueves podía haber sido rápido y breve, pero se complicó a costa de una moción presentada por el PSOE ... en contra de la delegación de competencias de las juntas vecinales al Ayuntamiento. Los socialistas locales (a cuyo frente está la exalcaldesa Verónica Samperio) no aceptan esta decisión y habían presentado una propuesta para que se derogue este acuerdo. Pero luego cambiaron de opinión e intentaron que su iniciativa no llegara ni a la comisión informativa, de modo que así lo reclamaron.

