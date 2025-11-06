Una moción por las competencias de las juntas vecinales rompe el Pleno de Piélagos

El Pleno de Piélagos de este jueves podía haber sido rápido y breve, pero se complicó a costa de una moción presentada por el PSOE ... en contra de la delegación de competencias de las juntas vecinales al Ayuntamiento. Los socialistas locales (a cuyo frente está la exalcaldesa Verónica Samperio) no aceptan esta decisión y habían presentado una propuesta para que se derogue este acuerdo. Pero luego cambiaron de opinión e intentaron que su iniciativa no llegara ni a la comisión informativa, de modo que así lo reclamaron.

Sin embargo, el equipo de gobierno mantuvo esa moción en el orden del día de la sesión porque el PSOE no justificó su retirada convenientemente, tal como es preceptivo. Y, cuando el alcalde Carlos Caramés (PP) quiso explicar -ya en el pleno- los motivos por los que había que debatir ese punto, los concejales socialistas se levantaron y se fueron, apoyados por los ediles del PRC y de @Vip, que dejaron solos a los populares y Vox.

«Este circo del PSOE nos lo temíamos, pero lo que no sabíamos era que iba a haber tanta comparsa y coro», lamentó el alcalde, que recordó que la vida política municipal «no es un juego en el que me retiro si no me gusta o no me va bien lo que dicen los técnicos municipales ».

El fondo del encontronazo está en un acuerdo al que llegaron Ayuntamiento y juntas vecinales para que el Consistorio asumiera las competencias de las juntas en la limpieza y conservación de los caminos. Ya en aquel momento, el PSOE presentó un recurso contra este convenio «que favorecía a los vecinos», sostuvo Caramés, que censura que entonces los socialistas optaran «por la denuncia y las amenazas», al extremo de que solicitaron «informes para inhabilitar al secretario municipal», según se indicó en un comunicado oficial.

Caramés señaló, además, que una vez el grupo municipal socialista presentó en octubre la moción de la discordia, «el nuevo secretario local informó de la correcta tramitación del secretario anterior, avalando su legalidad y rechazando todos los argumentos jurídicos pretendidos por el PSOE». Samperio quiso retirar la moción justo al día siguiente de presentarla sin dar motivos.

La exalcaldesa explicó a El Diario Montañés que su partido quiere que esta delegación de competencias de las juntas vecinales se haga «en base a un marco legal». A la socialista le sorprende que solicitó anular la moción en dos ocasiones y que, aun así, «el equipo de gobierno la sacó en la sesión plenaria». De ahí la espantada colectiva y el anuncio de que mañana, viernes, los tres portavoces de la oposición de Piélagos darán una rueda de prensa en la que explicarán las medidas que tomarán ante su «hartazgo» porque «se les niega información municipal una y otra vez».

El Pleno, por cierto, aprobó la formalización del contrato de aguas con Aqualia, por cuatro años y un presupuesto de más de cuatro millones de euros, a partir de enero de 2026. Además, la Policía Local se sumará al sistema VioGen de seguimiento de víctimas de la violencia de género.