Rampa recién habilitada en el acceso al cementerio de Parbayón, en Piélagos. DM

Nueva rampa de acceso al cementerio de Parbayón

El Ayuntamiento ha dejado lista la instalación de cara a la celebración del Día de Todos los Santos el último fin de semana de octubre

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 19:29

Ayuntamiento de Piélagos ha adecuado la accesibilidad del cementerio de Parbayón con la construcción de rampas de hormigón impreso con una barandilla, a la vez que ha reconducido las aguas del lavabo que presta servicio al camposanto. Los trabajos se han realizado de manera que la instalación esté lista durante las jornadas previas a la celebración del Día de Todos los Santos. Así lo explicó el alcalde, Carlos Caramés, quien concretó que la inversión alcanza los 70.000 euros y que se trata, dijo, «de otra reivindicación histórica que los vecinos de la zona llevaban demasiados años realizando».

El tramo recién habilitado se inicia «en la parte más alta del cementerio y finaliza junto a la zona de la escalera, creándose de esta forma una meseta de acceso directo al recinto». En la misma línea, se ha asfaltado el entorno de la entrada al cementerio de Parbayón, respetando los 80 centímetros de arcén, ya que se encuentra en las inmediaciones de la carretera nacional 623. A partir de ahora, todo el mundo puede acceder al cementerio.

