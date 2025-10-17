Oruña de Piélagos cuenta ya con un centro social más confortable

Lucía Alcolea Santander Viernes, 17 de octubre 2025, 12:32 Comenta Compartir

La localidad de Oruña, en Piélagos, cuenta ya con un local municipal renovado. Aunque la inversión es «pequeña», de 50.000 euros, según ha destacado el alcalde, Carlos Caramés, «se trata de una intervención necesaria y útil para los vecinos», que ha consistido en la ampliación del local mediante un mejor aprovechamiento del espacio. Si antes la superficie útil era de 90 metros cuadrados, ahora los usuarios disponen de 150 metros tras adecuar una zona que estaba en desuso.

En la misma línea, se ha mejorado la accesibilidad a los aseos, reformado y ampliado la zona de espejos; y se colocará un nuevo armario con llaves independientes para cada una de las actividades que se realicen. El local es la sede de la escuela municipal de esgrima, pilates y sevillanas y acoge además actividades enmarcadas en el programa de promoción del envejecimiento activo, 'Avanzando', así como reuniones vecinales y celebración de fiestas de cumpleaños.

Para terminar, el alcalde ha destacado la colocación de un nuevo suelo laminado, con el que se ha logrado una mayor confortabilidad, ya que muchas de las actividades se realizan en el suelo. A la vez, se ha optimizado el sistema de iluminación y la acústica mediante la instalación de paneles en el techo que absorben el ruido.