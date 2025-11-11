El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El nuevo local servirá para ampliar las dependencias municipales. DM

Piélagos compra un local en Renedo para ampliar las instalaciones del Ayuntamiento

El espacio, de 170 metros, se encuentra a 10 metros del Consistorio y se estudiará si se puede comunicar

S. E.

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:11

Comenta

El Ayuntamiento de Piélagos ampliará sus oficinas municipales en Renedo. Ha adquirido con este objetivo un local de 170 metros cuadrados en la citada población, a 10 metros del edificio Consistorial y, a partir de ahora, estudiará si es viable comunicar este nuevo espacio con la sede principal. También se redactará con rapidez el proyecto de adecuación del local para licitar la obra de su acondicionamiento y así ampliar la capacidad actual para atender a los vecinos.

Según ha hecho público el alcalde Carlos Caramés, la compra se ha cerrado en 210.000 euros. El local se encuentra junto al aparcamiento público situado en las inmediaciones del Ayuntamiento, en el número 68 de la Avenida Luis de la Concha. Cuenta con tres fachadas, «todas ellas accesibles, ya que carecen de barreras arquitectónicas».

Caramés ha señalado que, debido al incremento del personal municipal en los últimos años, «Piélagos tiene mucha necesidad de espacios, ya que hay técnicos incluso compartiendo» oficinas. Con esta operación, el Consistorio aspira a un doble objetivo: ampliar las zonas de trabajo para los empleados locales y, al tiempo, «garantizar la prestación de servicios públicos de calidad, en lugares más cómodos».

