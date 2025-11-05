Piélagos mejora los representativos arcos de Parbayón El Ayuntamiento está llevando a cabo la limpieza de los elementos y el saneamiento de las zonas de la estructura que presentan signos de oxidación

Lucía Alcolea Santander Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:31 Comenta Compartir

Es uno de los elementos representativos más importantes de la localidad y el Ayuntamiento de Piélagos quiere recuperar su aspecto original. Los conocidos como arcos de Parbayón, una estructura metálica ubicada en el centro de la localidad, están siendo intervenidos con el fin de paliar los defectos que puede haber provocado el paso del tiempo. En este sentido, ha explicado el alcalde, Carlos Caramés, «se ha procedido a la limpieza de los elementos y posterior saneamiento de aquellas zonas que presentaban signos de oxidación». Una actuación que se completará con el pintado de los arcos en color blanco.

«Tal y como venimos haciendo desde el inicio de la actual legislatura, en junio de 2023, continuamos mejorando y renovando las dotaciones existentes en nuestros 12 pueblos, a través de actuaciones menores que permiten conservar unas estructuras singulares del centro del pueblo, al tiempo que se da respuesta a una petición realizada por muchos vecinos», ha subrayado Caramés.

En la misma línea, el regidor ha recordado que, de manera inminente, «dará comienzo la mejora del parque infantil existente, al que dotará de una zona cubierta, cuyas marcas del replanteo ya son visibles en el suelo». Sería la segunda zona que se cubre en el municipio, tras la que se está llevando a cabo en Boo de Piélagos. También se ha referido el alcalde popular a la futura construcción de la tirolina, que se realizará gracias a una inversión total en la localidad de más de 200.000 euros.