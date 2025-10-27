Piélagos renueva las calles de Quijano semanas antes de su lucida navidad

Lucía Alcolea Santander Lunes, 27 de octubre 2025, 17:41 Comenta Compartir

El pueblo de Quijano, en Piélagos, es uno de los referentes navideños por antonomasia en Cantabria por la iluminación con la que los propietarios de las viviendas encienden sus casas. Pero no piensen en cuatro 'bombillas' al uso, es decir, un árbol por aquí y una ventana por allá. No. Lo de Quijano es otra historia. Es un parque gigante iluminado y atracciones navideñas. De figuras enormes, villancicos y coreografías de luces. Por eso, porque es digno de ver, acuden cada año miles de personas. Y justo un par de meses antes de que comience este despliegue eléctrico, el Ayuntamiento de Piélagos ha anunciado una inversión de 130.000 euros para mejorar las calles del barrio histórico de La Edesa en Quijano de Piélagos, lo que suena a preparativos. Aunque según se mire, el Ayuntamiento habla más bien de «proteger y poner en valor uno de los entornos más importantes de Piélagos», que además completa la actuación realizada en 2023.

Una actuación, ha dicho el alcalde, Carlos Caramés, «que permite devolver a nuestros pueblos sus rasgos identificativos, recuperando y poniendo en valor entornos históricos degradados por el paso del tiempo o por su urbanización errónea», ha explicado refiriéndose al proyecto de mejora empezado por el anterior gobierno socialista, «que no tuvo en cuenta la opinión de los vecinos y carecía de consignación presupuestaria». El regidor ha explicado que durante esta segunda fase se dotará al entorno de las viviendas y de la plaza de un firme de adoquín de granito y hormigón cepillado. Además, se ha limpiado la maleza que impedía el paso por la parte trasera de las casas, al igual que en la zona comprendida entre el acceso al barrio y la carretera autonómica 233, que une Renedo y Puente Arce, donde además se imprimirá un asfalto estampado.

Caramés ha insistido en que el Consistorio «tuvo que modificar el proyecto inicial tras consultar a los vecinos y acercar posturas sobre las necesidades del barrio, de manera que incorporamos trabajos que no estaban previstos con el consiguiente incremento presupuestario». Algo de lo que el alcalde del PP responsabiliza al anterior gobierno local presidido por los socialistas. «El plan de la anterior legislatura era muy pobre y no respondía a las necesidades reales de los vecinos», ha expresado. Caramés ha destacado a su vez que se ha recuperado «el viejo bebedero e intentaremos poner en valor los rincones y espacios que son únicos en este histórico barrio». Además, el regidor ha aludido al «encanto especial» del enclave, «por las características de las casas tradicionales» y por supuesto, por las luces que hacen suya la navidad más espectacular.