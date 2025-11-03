El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde, Carlos Caramés, en la firma del convenio con el director general de Consumo, Roberto Ruiz y un representante del comercio en la Cámara de Comercio. DM

Piélagos reparte desde este lunes 9.000 bonos comercio

Los mayores de 65 años podrán retirar los descuentos personalmente, a partir del martes, en las oficinas municipales de Renedo y Liencres

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:46

Comenta

El Ayuntamiento de Piélagos pondrá este lunes en circulación, a las 20.00 horas, un total de 9.000 bonos consumo, que se enmarcan dentro del lanzamiento de una nueva campaña de dinamización comercial. La misma se desarrolla en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria.

El alcalde, Carlos Caramés, recordó en la presentación que el Consistorio destinará 50.000 euros a esta iniciativa para que los vecinos compren en los establecimientos de proximidad. En este sentido, informó que cada consumidor podrá descargarse un máximo de diez de estos bonos por importe de 5 euros cada uno, a través del portal https://bonospielagos.com.

Los descuentos podrán utilizarse siempre que se realice un gasto igual o superior a 20 euros. Además, se reservarán el 10% de bonos para los vecinos mayores de 65 años, que podrán retirarlos presencialmente en las oficinas municipales de Liencres y Renedo a partir de este martes, en horario de 10.00 a 14.00 horas, presentando su DNI.

En la misma línea, Caramés ha hecho hincapié en que, por segundo año consecutivo, durante la primera entrega de los bonos de consumo, el 70 por ciento, estará reservado para vecinos de Piélagos con el objetivo de que puedan beneficiarse de una campaña que buscará dinamizar las ventas subvencionando las compras en los establecimientos adheridos.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se vende aldea con 20 cabañas en Vega de Pas
  2. 2

    Una cántabra en la élite ganadera
  3. 3

    La «injusta» deuda sanitaria de Avelino tras cuarenta años de servicio público
  4. 4

    «La economía cántabra está dopada por el ámbito público y no va a poder sostenerse»
  5. 5

    Santander, una mirada a la intrahistoria de lo cotidiano
  6. 6

    ¿Magnesio? ¿Omega3? Los cántabros cada vez consumen más suplementos: guía para saber si lo estás haciendo bien
  7. 7

    Pablo Torre busca su sitio
  8. 8 La plaza de Reinosa recreará el nacimiento del Ebro
  9. 9

    El juicio por las presuntas vejaciones en la Alborada tendrá lugar el día 28
  10. 10

    El piloto cántabro Brian Uriarte ya es campeón del mundo júnior

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Piélagos reparte desde este lunes 9.000 bonos comercio

Piélagos reparte desde este lunes 9.000 bonos comercio