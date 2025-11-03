Piélagos reparte desde este lunes 9.000 bonos comercio Los mayores de 65 años podrán retirar los descuentos personalmente, a partir del martes, en las oficinas municipales de Renedo y Liencres

El alcalde, Carlos Caramés, en la firma del convenio con el director general de Consumo, Roberto Ruiz y un representante del comercio en la Cámara de Comercio.

Elena Tresgallo Lunes, 3 de noviembre 2025, 07:46 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Piélagos pondrá este lunes en circulación, a las 20.00 horas, un total de 9.000 bonos consumo, que se enmarcan dentro del lanzamiento de una nueva campaña de dinamización comercial. La misma se desarrolla en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria.

El alcalde, Carlos Caramés, recordó en la presentación que el Consistorio destinará 50.000 euros a esta iniciativa para que los vecinos compren en los establecimientos de proximidad. En este sentido, informó que cada consumidor podrá descargarse un máximo de diez de estos bonos por importe de 5 euros cada uno, a través del portal https://bonospielagos.com.

Los descuentos podrán utilizarse siempre que se realice un gasto igual o superior a 20 euros. Además, se reservarán el 10% de bonos para los vecinos mayores de 65 años, que podrán retirarlos presencialmente en las oficinas municipales de Liencres y Renedo a partir de este martes, en horario de 10.00 a 14.00 horas, presentando su DNI.

En la misma línea, Caramés ha hecho hincapié en que, por segundo año consecutivo, durante la primera entrega de los bonos de consumo, el 70 por ciento, estará reservado para vecinos de Piélagos con el objetivo de que puedan beneficiarse de una campaña que buscará dinamizar las ventas subvencionando las compras en los establecimientos adheridos.