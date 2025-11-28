La agrupación de voluntarios de Protección Civil de Santoña verá la luz en «breve» con cinco personas Se ultiman los trámites administrativos del proyecto mientras se siguen buscando interesados en incorporarse

La intención de crear una Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en Santoña se hizo firme en febrero de 2022, cuando el Pleno del Ayuntamiento aprobó su propuesta de constitución a la par que se empezaba a trabajar en un reglamento para regular su funcionamiento. Desde entonces, lo que más ha costado ha sido encontrar personas dispuestas a incorporarse a este proyecto altruista basado en colaborar en materia de seguridad y asistencia ante una incidencia o catástrofe que se pueda producir en la villa.

Casi cuatro años después, la agrupación de voluntarios está a punto de ver la luz y pasar, al fin, al terreno. La concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Santoña, Isabel Rueda - que lleva años formando parte de este tipo de colectivos- no ha parado hasta ponerlo en marcha. De hecho, ella asumirá el papel de coordinadora.

El proyecto se encuentra ya en sus últimos trámites administrativos y será una realidad en breve. Según ha adelantado la edil, la agrupación contará inicialmente con cinco voluntarios formados y preparados ya para comenzar sus prácticas.

La concejala ha destacado el esfuerzo afrontado para promover esta iniciativa, esencial para reforzar la seguridad y la colaboración ciudadana en el municipio. «En otros ayuntamientos hacen una labor admirable, apoyando de forma altruista en eventos deportivos, culturales, sociales y en situaciones de emergencia. Queremos que Santoña también cuente con ese impulso», ha señalado.

La concejala anima a cualquier persona interesada en colaborar a solicitar información y dar el paso hacia el voluntariado, «una labor solidaria y de gran impacto social». Aquellos que estén interesado pueden informarse en el Ayuntamiento o escribiendo a: concejaliaciudadana.oac@santona.es

Rueda ha participado, además, esta semana en el encuentro autonómico de agrupaciones de Protección Civil. En el mismo, la Consejería de Presidencia anunció un nuevo impulso a las agrupaciones municipales, que han recibido 1,5 millones de euros en ayudas durante los últimos tres años, así como mejoras en el plan de formación, acceso a recursos y agilidad en las convocatorias. Además, el Gobierno de Cantabria organizará en marzo un acto de hermandad para reconocer el trabajo de los voluntarios, que este año ya han intervenido en 854 ocasiones en la comunidad.