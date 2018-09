El alcalde asegura que presentará el presupuesto de 2018 este mes La valoración de puestos de trabajo depende de la aprobación del presupuesto. Las cuentas, que rondarán los 13 millones, son necesarias para dar solución a la valoración de puestos de trabajo, la falta de policías o el convenio con Amica ANA COBO Santoña Miércoles, 19 septiembre 2018, 20:36

«Los presupuestos para el ejercicio 2018 están cerrados y puedo adelantar que rondan los 13 millones de euros. Los presentaremos en un pleno extraordinario que celebraremos a lo largo del mes de septiembre». Son las palabras del alcalde, Sergio Abascal, que, una vez más, se comprometió con el resto de la Corporación, a lo largo de la última sesión plenaria, a dar a conocer las cuentas municipales en un corto plazo.

La bancada de la oposición, donde incluso se escucharon risas, no se cree del todo la promesa. Y es que desde comienzos de año, el regidor lleva anunciando que presentará los presupuestos de 2018 en breve, pero hasta ahora no hay ni rastro de ellos. El actual equipo de gobierno no ha aprobado, a pesar de tener mayoría absoluta, ni una sola cuenta propia en lo que va de legislatura. El último presupuesto que vio la luz fue el de la exalcaldesa, Milagros Rozadilla, en el 2015. Es el documento económico vigente, y sobre el que se realizan cada año las correspondientes modificaciones de partidas.

La necesidad de presentar un nuevo presupuesto, elaborado por el propio gobierno local, es clave para dar solución a varios conflictos que el regidor socialista tiene ahora mismo sobre la mesa.

El principal, la valoración de puestos de trabajo. Y es que en las nuevas cuentas se recoge el montante acordado para actualizar y equiparar el salario de los trabajadores municipales. La falta de una nueva valoración, ha llevado a los empleados públicos a concentrarse todos los miércoles y a negarse a realizar las horas extraordinarias que estaban metiendo para cubrir la falta de personal. Y es que otro problema es que sin presupuestos no se puede sacar la oferta de empleo público para cubrir las vacantes actuales. El alcalde, en el pleno, dijo que aún «queremos resolver algunos flecos en relación a la valoración. Nuestra idea siempre ha sido aprobar los presupuestos con la valoración, pero existe alguna pequeña discrepancia en relación a esto que tenemos que solventar».

Los que más están sufriendo que no se ocupen las plazas vacantes son la Policía Local. Y es que la falta de plantilla - están sin cubrir diez efectivos según el Cuerpo; Abascal los reduce a siete - ha obligado a suprimir el turno nocturno de los agentes entre semana y tampoco están realización actualmente servicios extraordinarios como el control del mercadillo de los sábados, donde los vendedores ilegales acampan a sus anchas para enfado de los vecinos que tienen sus residencias en este lugar y de los comerciantes que pagan impuestos.

Hay aún más temas «importantes», según reconoció el propio alcalde, que dependen de unas nuevas cuentas, «como el convenio para apoyar la adquisición de la nueva sede de Amica y la dotación económica para el comedor social, que es otro asunto relevante que tenemos que atajar en los últimos meses». La adjudicación del servicio a una empresa para la proyección de cine en el Teatro Liceo también está condicionada a la dotación presupuestaria suficiente. De hecho, el regidor sostiene que, en breve, saldrá a licitación el expediente del contrato pero no se podrá adjudicar hasta que estén las nuevas cuentas. También está a la espera el pliego de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos. Abascal dice que dicho pliego, para su licitación, está elaborado, con el correspondiente estudio de costes y que ha sido fiscalizado favorablemente por la intervención municipal. «Se intentará licitar lo antes posible aunque por su importe, cinco años de contrato por cinco millones de euros, requiere la aprobación plenaria del expediente que llevaremos la próxima sesión». Aún le queda la mitad de septiembre para convocarlo y cumplir su palabra.