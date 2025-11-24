Arnuero diseña un plan de adaptación al cambio climático con 17 medidas prioritarias

Arnuero se adaptará a la creciente erosión de El Sable, La Arena y Arnadal con el cambio climático El Ayuntamiento diseña un plan para combatir los cambios que se prevén con 17 medidas prioritarias

Ana Cobo Arnuero Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:54 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Arnuero ha diseñado un plan de adaptación del municipio al cambio climático, que contempla 17 medidas en distintos ámbitos de actuación prioritarias para proteger a la población, el entorno natural y la actividad económica local.

El documento, elaborado por la consultora cántabra Bruma, traza la hoja de ruta del municipio para anticiparse a los impactos climáticos y reducir su vulnerabilidad en las próximas décadas.

El diagnóstico señala que Arnuero ya experimenta un aumento progresivo de las temperaturas y una mayor duración de las olas de calor, tendencias que se intensificarán a lo largo del siglo.

«Estos episodios se sitúan entre los riesgos más graves por su impacto directo en la salud, especialmente en un municipio con una población de edad media alta y una fuerte afluencia turística en verano».

El estudio también alerta de la creciente erosión de playas como Arnadal, La Arena o El Sable y del riesgo de inundación costera, fenómenos asociados al ascenso del nivel del mar que amenazan tanto los ecosistemas protegidos como instalaciones turísticas situadas en primera línea de costa.

Otro de los retos destacados es la presión sobre el suministro de agua ya que, a la ligera tendencia a la baja en las precipitaciones futuras, se suma el fuerte aumento de población estacional, lo que incrementará el riesgo de estrés hídrico en los meses de verano.

El plan articula 17 medidas concretas distribuidas en los seis ámbitos que se han considerado clave para Arnuero: salud, sector agrícola y ganadero, turismo, agua, ecosistemas y energía.

Acciones clave

Entre las actuaciones prioritarias figuran la elaboración de un protocolo municipal frente a olas de calor, con especial atención a personas mayores y turistas, la puesta en marcha un sistema de vigilancia de la salud asociado a episodios de calor extremo.

También contempla actividades de formación al sector agrícola para mejorar la gestión del agua y promover cultivos más resilientes, y propone la elaboración de un documento técnico de soluciones basadas en la naturaleza para adaptar las playas a la subida del nivel del mar, o medidas para mejorar la eficiencia hídrica, como la instalación progresiva de contadores inteligentes y el aprovechamiento del agua de lluvia, entre otras medidas.

Todas las acciones incluyen indicadores de seguimiento y un calendario de ejecución escalonado entre 2026 y 2029.

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha destacado que este plan sitúa a Arnuero a «la vanguardia regional» en planificación climática local, alineándose con las directrices del PNACC, la Estrategia de Cambio Climático de Cantabria y el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía, del que forma parte.

El documento se convierte así en «un instrumento clave para garantizar la protección del territorio y mantener la calidad de vida de residentes y visitantes en un escenario climático cada vez más exigente», ha valorado.