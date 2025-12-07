Arnuero diseña un plan para plantar cara al cambio climático

Al municipio de Arnuero le preocupa y mucho cómo va afectar el cambio climático en su territorio y piensa actuar antes de que sea tarde. ... Su propósito no es impulsar ambiciosos proyectos regados de millones de euros como están desarrollándose en grandes ciudades y a nivel estatal. Valiéndose de sus recursos limitados, esta Administración local, de poco más de 2.000 habitantes, quiere anticiparse con acciones efectivas a los impactos que producirá el calentamiento global en sus playas, en sus huertos y en el suministro de agua en las próximas décadas.

Arnuero plantará cara al cambio climático con la instalación progresiva de contadores de agua inteligentes, adaptando sus arenales al aumento del nivel del mar, asesorando a los agricultores sobre los cultivos más resilientes y bonificando la tasa del IBI a aquellas viviendas del municipio que incorporen energías renovables para el autoconsumo.

Son solo algunas de las diecisiete medidas que contempla el plan de adaptación de esta localidad al cambio climático en distintos ámbitos prioritarios. El documento ha sido diseñado por la consultora cántabra Bruma y traza la hoja de ruta a seguir entre 2026 y 2029. A lo largo de este período de tiempo, el Ayuntamiento quiere ejecutar una serie de iniciativas que le colocarán a la «vanguardia regional» en esta materia. Y es que es de los pocos municipios de Cantabria en disponer de un documento en planificación climática local, alineado con las directrices y metodologías del Plan Nacional de Acción contra el Cambio Climático, la Estrategia de Cambio Climático de Cantabria y el Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía, del que forma parte.

Ampliar Se van a impulsar programas de control y erradicación de especies exóticas y posterior revegetación autóctona. DM

El proyecto se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística del municipio financiado con fondos europeos Next Generation. El autor del plan es el licenciado en Geografía y máster en Estudios Ambientales y Territoriales Jaime Gutiérrez Bayo, al frente de la consultora Bruma. Cuenta que lo primero fue determinar el impacto del cambio climático en el municipio. Ese diagnóstico reveló que, como el grueso de los entornos, Arnuero es sensible al aumento progresivo de las temperaturas, a la mayor duración de las olas de calor, a la disminución del número de días con heladas, a los incendios forestales, a las inundaciones por precipitaciones extremas, al incremento de las sequías y a la erosión en sus acantilados y capa del suelo.

Partiendo de esta base, un posterior estudio sostiene que los episodios de olas de calor son los riesgos «más graves» para Arnuero por su impacto directo en la salud, al contar con una población de edad media-alta y una fuerte afluencia turística en verano. El análisis también alerta de la creciente erosión de las playas de El Sable, La Arena y Arnadal y del ascenso del nivel del mar que amenaza tanto a los ecosistemas protegidos como a instalaciones turísticas en primera línea de costa. Otro de los retos es la presión sobre el suministro de agua con cada vez menos precipitaciones. Y esto puede originar cortes de agua en verano, cuando aumenta considerablemente la población, y afecciones a la actividad agrícola.

Con este panorama, el plan fija diecisiete medidas en ámbitos de la salud, los sectores agrícola y ganadero, el turismo, el agua, los ecosistemas y la energía. «Es un plan asequible a lo que puede ejecutar realmente Arnuero teniendo en cuenta que su capacidad de actuación y gestión es limitada», apunta Gutiérrez Bayo.

Ampliar Los agricultores locales recibirán información sobre los cultivos más resilientes al cambio climático. A. C.

La actuación más relevante, presupuestada en 500.000 euros, que se recoge es la instalación progresiva de contadores inteligentes en todo el municipio para mejorar el control del consumo del agua. Estos dispositivos permiten una lectura en tiempo real y el envío de alertas por consumos anómalos y pérdidas. De cara al próximo año se prevé elaborar un protocolo específico frente a las olas de calor con el fin de activar medias preventivas y se reforzará creando un sistema de vigilancia de la salud coordinado con los servicios sanitarios y protección civil.

También se propone la instalación de aljibes en edificios públicos y viviendas privadas para la recogida del agua de lluvia, lo que permitirá reducir la demanda sobre las redes de abastecimiento convencionales. El litoral de Arnuero se encuentra altamente expuesto a los cambios climáticos por lo que se va a encargar un documento técnico con soluciones naturales para frenar la erosión en las playas de El Sable, La Arena y Arnadal. El grueso de las medidas pasa por campañas de información a sectores como el agrícola y el ganadero sobre los efectos de este problema, técnicas de riego más eficientes o cultivos más resistentes a la nuevas condiciones climáticas y campañas generales sobre el riesgo de incendios forestales y de ahorro energético.

En el apartado de los negocios turísticos se impulsarán las auditorías ambientales por su importante papel en la sostenibilidad del destino y el Ayuntamiento incidirá en el desafío de fomentar el turismo fuera de temporada. Se dará forma a protocolos ante sequía e inundaciones costeras, que se reforzarán con alertas que se activarán en las zonas más vulnerables. Se pondrá en una marcha igualmente un programa para erradicar las especies exóticas invasoras y replantar con especies autóctonas, y a los vecinos les bonificará en el IBI cuando instalen energías renovables en sus hogares.