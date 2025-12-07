El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Se encargará un documento con soluciones para adaptar las playas a la subida del nivel del mar. En la imagen, la playa de El Sable (Isla). Alberto Aja

Arnuero diseña un plan para plantar cara al cambio climático

A la vanguardia. Es uno de los primeros municipios de Cantabria en diseñar medidas para mitigar los efectos de este fenómeno

Ana Cobo

Ana Cobo

Arnuero

Domingo, 7 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Al municipio de Arnuero le preocupa y mucho cómo va afectar el cambio climático en su territorio y piensa actuar antes de que sea tarde. ... Su propósito no es impulsar ambiciosos proyectos regados de millones de euros como están desarrollándose en grandes ciudades y a nivel estatal. Valiéndose de sus recursos limitados, esta Administración local, de poco más de 2.000 habitantes, quiere anticiparse con acciones efectivas a los impactos que producirá el calentamiento global en sus playas, en sus huertos y en el suministro de agua en las próximas décadas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido en el accidente de tráfico de Los Tojos llevaba cuatro días muerto en su coche
  2. 2

    Ussía descansa en «su paraíso» en Ruiloba
  3. 3

    El Ministerio anticipa que decaerán los dos trazados del tren a Bilbao y buscará otras alternativas viables
  4. 4 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  5. 5

    La última partida en el bar Garay
  6. 6 Las visitas a Cartes por las luces de Navidad provocan retenciones en el municipio y en la A-67
  7. 7 La gran feria del producto cántabro
  8. 8

    «El daño que nos ha causado es irreparable y el trauma y las secuelas que tenemos son de por vida»
  9. 9

    La pasarela de Los Peligros aparece destrozada por el fuerte oleaje
  10. 10

    Ruiloba, «el último paraíso de Europa» del que Ussía hizo su hogar más feliz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Arnuero diseña un plan para plantar cara al cambio climático

Arnuero diseña un plan para plantar cara al cambio climático