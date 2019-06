El barrio La Vallejada estrena un parque municipal canino con circuito agility El parque canino tiene un circuito de agility. :: DM El recinto permanece abierto al público desde las nueve de la mañana hasta las diez de la noche MARTA CABRERA Martes, 4 junio 2019, 19:06

Desde esta semana, los propietarios de perros de Meruelo ya pueden disfrutar del parque canino municipal que se ha inaugurado en el barrio La Vallejada. El recinto, que se encuentra totalmente vallado para la seguridad de los animales, cuenta con distintos obstáculos para que el perro pueda ejercitarse en un circuito de agility. Asimismo, la instalación también cuenta con una fuente. Su horario de apertura al público va desde las 9.00 hasta las 22.00 horas.

Aunque la entrada es libre para cualquier perro y su acompañante, es necesario que éste tenga más de 16 años. En caso contrario será imprescindible que haya un adulto con él. Además, será obligatorio que toda persona que acceda al recinto cumpla con la normativa establecida, ya que de lo contrario habrá sanciones. Asimismo, los propietarios de los perros serán los responsables legales de las acciones de sus mascotas.

Antes de acceder al parque canino municipal, es obligatorio asegurar de que todos los perros que entran a él tengan puesto el collar o arnés. Esta medida es así para que, en caso de ser necesaria la separación de otro perro, el manejo sea mucho más fácil. Asimismo, los dueños deben de acompañar en todo momento a sus mascotas y no podrán introducir comida para evitar posibles problemas con los animales.

Por otro lado, queda prohibido que entren hembras en celo, ya que de esta manera se evitan las peleas entre los otros perros. De igual manera, cualquier can que se muestre agresivo deberá de abandonar el recinto para que su conducta no influya en los restantes. En otro punto de la normativa se refleja que no pueden acceder a estas instalaciones sin bozal los catalogados como perros potencialmente peligrosos o con características que así lo aconsejen. También se prohíbe entrar al parque a todos aquellos canes que estén sin vacunar o que tengan algún tipo de enfermedad transmisible.

La limpieza es otro de los puntos a tener en cuenta para el perfecto mantenimiento de este parque. Por ello, será obligatorio recoger los excrementos de los perros, al igual que cualquier basura que se tire al suelo ya que se corre el riesgo de ser ingerida.