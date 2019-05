La basura invade el norte de Montehano, en terrenos de las Marismas de Santoña Los ciudadanos tiran palés y otro tipo de materiales haciendo de este espacio un vertedero ilegal / DM Un vecino de Escalante denuncia un vertedero ilegal en espacio protegido y pide a la administración regional y local la limpieza de los residuos ANA COBO Santoña Lunes, 20 mayo 2019, 07:35

«Lo limpió el Ayuntamiento de Escalante a finales de 2017 pero, otra vez, la cara norte de Montehano vuelve a estar llena de residuos y basura y siguen echando cada día más sin parar». Agustín Ruiz, vecino de esta localidad, alza la voz para denunciar este foco negro en pleno corazón de Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, un espacio natural protegido de relevancia europea, que además es zona LIC, ZEPA y pertenece a la Red Natura 2000.

Este terreno de Montehano, donde se ubicaba la desaparecida empresa 'Moliendas Cántabras', se ha convertido «en el vertedero ilegal de los municipios colindantes», lamenta Ruiz, que tilda de «impresentables» a los ciudadanos que acuden sin ningún tipo de pudor a este espacio para deshacerse a «mansalva» de escombros, palés y todo tipo de materiales. A ellos, les considera responsables en «primer lugar», pero clama a las administraciones regionales y local para que tomen cartas en el asunto y pongan fin a esta situación que perjudica a un «entorno natural protegido». Dice que está cansado de dirigirse a los organismos implicados y que se pasen unos a otros la pelota. «Ninguno hace nada y en el Ayuntamiento no me contestan a los escritos que he registrado».

Ruiz explica que «todas las administraciones competentes en este tipo de actuaciones -Demarcación de Costas, Medio Ambiente, Medio Natural y Seprona- culpan al Ayuntamiento de Escalante, que es quien por ley debe de retirarlo», pero ellos, añade, también son responsables «de eliminarlo, aumentar la vigilancia y el control por parte de los guardas del Medio Natural y Costas para que esto no ocurra y poner alguna barrera para que no pasen los coches». La crítica de este vecino no es la primera. La asociación ecologista Arca ya denunció en dos ocasiones en 2017 este vertedero incontrolado y exigió su retirada. Entonces, surtió efecto y el Consistorio de Escalante lo limpió aunque pasados los meses la basura ha vuelto a hacer acto de presencia.

Competencia de Costas

El alcalde de Escalante, Juan José Alonso, lamentó a este periódico el «comportamiento incívico» de los ciudadanos que depositan materiales en este espacio protegido cuando existen puntos limpios para ello. El regidor explicó que recientemente, tras finalizar una concesión, este terreno ha revertido a la Demarcación Costas que, al ser el titular actualmente, es el competente de realizar la limpieza. «El que tiene que poner los medios es su dueño y si Costas no lo elimina, el Ayuntamiento, en última instancia, lo tendría que hacer como responsable subsidiario y después reclamarle el coste».

No obstante, está «convencido» de que Costas limpiará este espacio porque «hemos hecho anteriormente algún requerimiento y ha actuado puntualmente». Lo que sí pide el Ayuntamiento de Escalante al patronato del Parque Natural es que se incida en la vigilancia de esta zona para que no sea un vertedero. «Estoy seguro que cuando se pongan un par de sanciones económicas por infracción medioambiental no vuelve a ocurrir». Alonso señala que «el Ayuntamiento no tiene medios de vigilancia para luchar contra esta falta de civismo y es el Parque el que tiene que hacer un esfuerzo para vigilar el entorno en el que estamos».