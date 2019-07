Cambios en las obras de Alfonso XII El saneamiento en este tramo ya está acometido y ahora queda renovar las aceras y rellenar el terreno para quitar las vallas, quedando pendiente el pavimento. :: A. c. Para mitigar las molestias a los comercios, se han modificado el orden de las fases de ejecución y en agosto actuarán en el tramo entre Lino Casimiro Iborra y La Paz ANA COBO Santoña Miércoles, 24 julio 2019, 18:31

Las fases para ejecutar las obras de saneamiento de la calle Alfonso XII de Santoña se han modificado finalmente para mitigar las molestias a los comercios y establecimientos hosteleros de la zona, que habían mostrado públicamente su malestar por el perjuicio económico que les iba a causar la ejecución de este proyecto en plena época estival.

El Ayuntamiento ha acordado con la dirección de obra del Gobierno de Cantabria y la empresa adjudicataria detener los trabajos a la altura de la Casa de Cultura hasta donde se ha realizado la primera fase de la renovación de las tuberías y canalizaciones y continuar en el tramo asfaltado que parte desde Lino Casimiro Iborra hasta la calle La Paz. En esta zona no hay comercios por lo que los daños son menores.

El lunes de esta misma semana los obreros de la empresa Rucecan trasladaron la pala excavadora a la parte final de la calle Alfonso XII para iniciar las labores de perforación del terreno. Según explicó el concejal de Obras, Moisés Cué, el tramo peatonal que resta, el de mayor concentración de establecimientos, se acometerá para mediados de septiembre cuando disminuya la afluencia de visitantes. De esta manera, podrán desarrollar su actividad sin problemas durante los meses de julio y agosto.

La decisión se ha acordado entre Ayuntamiento, Gobierno de Cantabria y empresa adjudicataria

Y es que, cuando a mediados de junio, vieron como la calle era tomada por vallas, tuberías y maquinaria no dudaron en mostrar su malestar por desarrollarse en pleno verano. En ningún momento, se posesionaron en contra del proyecto, siendo conscientes de su gran necesidad; sin embargo, lamentaron que no era el momento de iniciar los trabajos. «Van a dejar un reguero de negocios en la más absoluta ruina y además provocará un impacto negativo en la imagen de la villa hacia los turistas que veranean, ya que no es agradable pasear por calles levantadas, valladas y con hedor insalubre», señaló el portavoz del colectivo de hosteleros y comercios de esta calle, Jorge González. En su particular lucha, llegaron a recoger firmas entre los vecinos solicitando que «se posponga la obra para después del verano y así ganamos todos».

Pero el proyecto no se puede retrasar ya que está siendo acometido con una inversión de 172.463 euros de la Consejería de Medio Ambiente y cuenta con plazo de ejecución de cuatro meses. Finalizará en octubre. Lo que recuerda Cué es que estaba previsto que las obras arrancasen a comienzos de años pero se han ido retrasando porque la contratación por parte del Gobierno de Cantabria sufrió varios contratiempos, debido a que dos de las empresas que se presentaron a la licitación incurrieron en baja temeraria, lo que dilató todos los trámites administrativos del proceso. Es por ello, que el Consistorio se encontró con que la Consejería iniciaba las obras en pleno verano.

Ante las quejas recibidas, el Ayuntamiento ha intentado mediar y buscar una solución con el objetivo de causar el menor daño posible. Y es que las obras, que «son de gran necesidad, no se pueden detener - «de hecho las actuaciones de saneamiento se acometen mejor con buen tiempo» -, pero se va a modificar el orden de las fases previstas cumpliendo con los plazos de ejecución.

En la primera parte, la que va desde el Bankinter hasta la Casa de Cultura ya se han instalado las nuevas canalizaciones y tuberías y en las próximas semanas se van a realizar las aceras de los laterales y rellenar y apisonar la parte central, quedándose pendiente para el final el pavimento prensado. Así, en unas semanas se retirará el vallado y podrán a volver a colocarse las terrazas.

A partir de ahora, se meterán de lleno en el tramo entre Lino Casimiro Iborra y La Paz. Esta actuación da respuesta a una de las demandas más importantes del municipio y solucionará los problemas de desbordamiento y colapsos de la red actual. Tras los trabajos quedará renovada toda la canalización del saneamiento y sus conexiones - con tubería y arquetas con más capacidad - y se pondrán fin a los problemas de la red actual, muy antigua y que genera atascos y falta de canalización.

Además, se realizarán 20 pozos de registro a lo largo de los 284 metros de la nueva red, y los nuevos colectores recogerán también la conexión de varios entronques procedentes de las redes de saneamiento de las edificios que hay a ambos lados de la calle Alfonso XII.

El proyecto incluye la renovación del asfalto entre Lino Casimiro Iborra y La Paz y la mejora del pavimento con nuevas aceras en el tramo más comercial. En ese caso se sustituirá el adoquinado actual por hormigón pulido (igual que el que se puso en el vial de circulación de la nueva plaza de la villa). Esta nueva pavimentación permitirá decir adiós a las losetas sueltas que hay actualmente y a los hundimientos que dan lugar a pequeños charcos los días de lluvia.

Moción

El PP ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno en la que pide modificar las fases de esta obras, algo que finalmente ya se ha hecho, pero en otra parte del escrito hace referencia al pavimento. En concreto, solicita al equipo de gobierno que se «reestudie la elección de materiales de acabado para dar continuidad a los pavimentos predominantes en la zona». A juicio del Grupo Popular los materiales elegidos para la pavimentación «no son los idóneos para una calle de la importancia de esta, que une la plaza principal del municipio con la iglesia».

La formación propone continuar con los pavimentos elegidos por gobiernos anteriores, y que ya quedaron plasmados en el arranque desde Plaza de San Antonio y en la calle Santander, es decir calzada central de adoquín de granito y cunetas y aceras de granito gris.

En cuestión de saneamiento también está pendiente la renovación en la calle Rentería Reyes con una inversión de Mare de 72.000 euros. El concejal de Obras y Urbanismo señala que este proyecto se acometerá después del verano y contempla sustituir todo el conjunto de tubería de esta calle, en el tramo que comprende entre las intersecciones Pérez Galdós y General Salinas y después se urbanizará con pavimento prensado.