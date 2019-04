El camino para encontrar un empleo Una veintena de personas en paro participan en la III Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario de Santoña para incrementar sus posibilidades de volver al mercado laboral ANA COBO Santoña Domingo, 7 abril 2019, 08:19

La búsqueda de un empleo es un trabajo en sí mismo. Requiere de una preparación, de unas herramientas y de unas competencias que te conviertan en el candidato idóneo para conquistar a la empresa que está en tus objetivos.

Los participantes de la III Lanzadera de Empleo y Emprendimiento Solidario de Santoña están formándose desde el pasado diciembre en adquirir esas capacidades para incrementar sus posibilidades de volver al mercado laboral. Lo hacen guiados por Gemma Polvorinos, coordinadora de este programa, que les devuelve la confianza en sí mismos y les ayuda a poner en valor sus fortalezas. A empoderarse. Al programa asisten de manera totalmente voluntaria 23 personas en paro - tanto de Santoña como de los municipios de alrededor - que han apostado por colaborar y ayudarse mutuamente en el proceso de búsqueda de empleo.

Cada uno tiene un perfil profesional diferente. Con una historia detrás y unos sueños para su futuro. Esa diversidad es la que enriquece al grupo a la hora de compartir experiencias, red de contactos y conocimientos. «Este año, por edad, son un poco más mayores que en las otras dos ediciones pero cuentan con una amplia experiencia laboral, un bagaje, y me llama la atención que muchos de ellos se han formado ya de adultos».

Aprenden a detectar sus competencias, adquieren nuevas herramientas y crean redes de contacto

La coordinadora pone en valor que «es un grupo que ha empatizado muy bien y tiene una gran cohesión lo que les está ayudando en el campo personal y profesional. Hay una gran cooperación y apoyo entre todos. En la búsqueda de empleo la parte emocional es un factor importante. Mantener la ilusión y la proactividad es algo clave. Y también el ser capaz, a cierta edad, de darte cuenta de que, igual, no estabas haciendo las cosas bien y querer tomar otro camino».

Actualmente, se están llevando a cabo en Cantabria 15 Lanzaderas de Empleo, financiadas con cargo a los presupuestos del Gobierno de Cantabria. Cada Ayuntamiento recibe una subvención del Servicio Cántabro de Empleo y se encarga de su gestión. El año pasado se consiguió entre todos los participantes a nivel regional una inserción laboral del 70%.

En Santoña, la sesiones de trabajo se realizan en las aulas de Foresant tanto a nivel individual como en grupo. «Al inicio se trabaja el autoconocimiento. Que cada uno detecte sus competencias, sus cualidades, sus debilidades... para ir definiendo unos objetivo personales y profesionales».

Algunos participantes llegan con las ideas claras del empleo que buscan o con una idea de emprendimiento para poner en marcha, mientras que a otros se les echa una mano para encauzarles en su futuro laboral. «Analizamos las posibilidades que les hacen falta para alcanzar su objetivo profesional. En algunos casos se dan cuenta que necesitan formarse para abrirse un nuevo camino o tener mejores opciones». En las sesiones adquieren competencias transversales para manejarse mejor en la comunicación, en el trabajo en equipo, para saber adaptarse...

Otro pilar fundamental son las herramientas necesarias para concurrir a una oferta laboral. El curriculum es vital. «Hay que desterrar la idea de que tengo mi curriculum y me vale para cualquier oferta de empleo. No es así. Hay que adaptarlo y no se puede mandar el mismo».

De igual forma, se les prepara para saber 'venderse' y diferenciarse en las entrevistas de trabajo y cada participante elabora su propio mapa de empleabilidad. Que no es otra cosa que fijar un número de empresas objetivo en las que quieren poner el foco. «Cuando ya estén preparados y tengan las herramientas necesarias desde la Lanzadera se iniciara el contacto con empresas y las visitaremos. Primero tiene que identificar y mejorar sus competencias para luego ponerlas en valor». Para conseguirlo reciben la visita de profesionales de distintos ámbitos. «Hemos tenido un taller de arteterapia, de hablar en público, de redes sociales, de equipos de alto rendimiento, de Lego...se trata de que profundicen en otros conceptos».

Polvorinos también les recalca la importancia de la red de contactos para conseguir un empleo. «Según los estudios solo se publican el 30% de las ofertas y el otro 70% es a través de contactos». Una buena oportunidad para hacerlos será Expoforum, que se desarrollará del 7 al 9 de mayo en Santander, organizado por todas las Lanzaderas de la región. Allí, algunos participantes explicarán su perfil profesional con paneles, habrá charlas, debates y exhibiciones empresas de muy diversos sectores.