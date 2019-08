Las campanas y su lenguaje se dan cita en las fiestas de San Bartolomé Un momento del encuentro de campaneros en pasadas ediciones en Vierna. / Roberto Ruiz El sábado, día 24, se celebra la décima novena edición del encuentro de campaneros MARTA CABRERA Miércoles, 21 agosto 2019, 07:36

En una época en la que la mayor parte de la población lleva anexo a su mano, como si de una extremidad más se tratara, un teléfono móvil con el que están conectados al instante, no es fácil imaginar un escenario, no tan lejano, en el que el sonar de las campanas de los pueblos era una forma de lanzar mensajes. Por ello, es necesario que existan iniciativas que no dejen que caiga en el olvido el lenguaje de las campanas como una forma de comunicación.

Ese es uno de los principales objetivos por los que el encuentro de tocadores de campanas se celebra, año tras año, en San Bartolomé de Meruelo, en Vierna. Además, esta celebración aglutina cada edición a más seguidores.

Este año es la décimo novena entrega de este encuentro que aboga por la cultura, la música y la tradición. Se celebrará el próximo sábado 24 de agosto a partir de las 13.15 horas. Antes, a las 12:30, habrá un concierto de Itziar Larrinaga y un curso para enseñar a tocar las campanas que impartirá Ismael de la Iglesia. En él se explicará cómo se toca el repique que anuncia la fiesta, a difunto, el tentenublo para espantar las tormentas y proteger las cosechas, o la llamada a fuego que alertaba de algún incendio. Y es que, Meruelo se ha convertido, por derecho propio, en un lugar de referencia para todos los amantes de las campanas y su lenguaje.

La fiesta

Estas actividades relacionadas con la tradición campanera de la comarca se enmarcan entre los actos organizados por el Ayuntamiento de Meruelo para celebrar las Fiestas de San Bartolomé, en Vierna. Éstas arrancarán el próximo viernes, día 23, con un parque infantil durante todo el día. Por otro lado, habrá un asado de panceta y chorizo a las 21:30 horas. Después, romería, la actuación de Lola Portilla y verbena.

Para el sábado 24, además de las actividades ya mencionadas, habrá misa con procesión a las 12.00 horas y, por la noche, merienda-cena para todos a las 21.30 horas seguida de la romería, la actuación del mago Suxo y la verbena que pondrá fin a estas fiestas de una tradición tan marcada.