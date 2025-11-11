El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Parte de las viviendas que se tienen que derribar en Argoños y que es imposible legalizar Alberto Aja

Cinco propietarios ofrecen sus fincas para las viviendas de sustitución de Argoños

Fomento inyectará otros 6,3 millones al Fondo de Derribos para comprar el suelo en el que se construirán inmuebles para 120 de los 254 afectados en el municipio

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 07:13

El Gobierno de Cantabria ha dado un nuevo paso hacia la solución –al menos parcial– del problema de las sentencias de derribo en el municipio ... de Argoños. La búsqueda de suelo para levantar 120 viviendas de sustitución que puso en marcha la Consejería de Fomento ha concluido con el ofrecimiento de cinco fincas por parte de sus propietarios. En estos momentos los técnicos del departamento de Urbanismo están comprobando que los terrenos cumplen las condiciones mínimas para acometer esta actuación. En caso de que la respuesta sea positiva, la consejería que dirige Roberto Media licitará de inmediato la redacción del proyecto y, posteriormente, licitará la ejecución de la obra con el objetivo de «dejar resuelto este asunto, o al menos muy encaminado», antes de que acabe esta legislatura.

