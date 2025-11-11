Cinco propietarios ofrecen sus fincas para las viviendas de sustitución de Argoños

El Gobierno de Cantabria ha dado un nuevo paso hacia la solución –al menos parcial– del problema de las sentencias de derribo en el municipio ... de Argoños. La búsqueda de suelo para levantar 120 viviendas de sustitución que puso en marcha la Consejería de Fomento ha concluido con el ofrecimiento de cinco fincas por parte de sus propietarios. En estos momentos los técnicos del departamento de Urbanismo están comprobando que los terrenos cumplen las condiciones mínimas para acometer esta actuación. En caso de que la respuesta sea positiva, la consejería que dirige Roberto Media licitará de inmediato la redacción del proyecto y, posteriormente, licitará la ejecución de la obra con el objetivo de «dejar resuelto este asunto, o al menos muy encaminado», antes de que acabe esta legislatura.

Para ello, Fomento ha recogido en su Presupuesto para 2026 una nueva aportación de 6,3 millones al Fondo de Derribos, que cuenta ya con un remanente de otros 10 millones. En cualquier caso, si esa cantidad no fuera suficiente para sufragar todos los gastos, Media avisa de que el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga pondrá recursos adicionales para no alargar más el sufrimiento de las familias que llevan más de 20 años con la espada de Damocles de la demolición sobre sus cabezas.

Desde el Ayuntamiento de Argoños, su alcalde, Juan José Barruetabeña, se muestra optimista ante la posibilidad de que las cinco fincas que han ofrecido sus propietarios a la Consejería sean idóneas. De hecho, fue el propio Consistorio el que realizó una búsqueda activa de terrenos que reunieran los requisitos para acoger las viviendas de sustitución y animó a sus dueños a presentarse al concurso público.

Las frases Roberto Media «El asunto de los derribos lo queremos solucionar esta legislatura. Al menos dejarlo muy encaminado» Juan José Barruetabeña «Rezamos para que el PGOU no lo tumben entero y se puedan salvar las otras 134 viviendas»

El regidor recuerda que no ha sido sencillo por la limitación de espacio disponible en un municipio que es además el segundo más pequeño de Cantabria, pero los cinco dieron el paso y han puesto sobre la mesa una superficie suficiente para levantar las 120 viviendas planteadas. Es, según el Consistorio, «la mejor solución dentro las posibles», porque la intención primera del equipo de Gobierno siempre ha sido mantener en pie los edificios que ya estaban construidos fuera del ordenamiento.

Sustitución

Esos 120 afectados –la mayoría optará por las viviendas de sustitución, no por la indemnización económica– por sentencias de derribo son casi la mitad de los 254 que hay en el municipio. Los que legalmente no se pueden salvar con ninguna modificación urbanística tras la reciente anulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel por parte del Tribunal Supremo, que ratifica la decisión que ya tomó en su día el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

Los propietarios de las 134 viviendas restantes se agarran todavía al nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Argoños, también en la cuerda floja a la espera del visto bueno definitivo de la Justicia. «Estamos pendiente de esa resolución judicial y sigo rezando para que no nos lo tumben entero», confía Barruetañeba.

Además de Argoños, hay casos abiertos por sentencias de derribo en Arnuero (102), Piélagos (88) y Escalante (32).