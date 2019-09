Abierta la convocatoria de ayudas para la compra de libros de texto en Noja Material escolar a la venta en una librería. / Marcel Guinot La cuantía se mantiene respecto a la edición del curso pasado, entre 50 y 110 euros, en función del curso en el que se encuentran los alumnos DM . Santander Miércoles, 18 septiembre 2019, 10:02

El Ayuntamiento de Noja ha convocado para este curso escolar una nueva partida de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar. La cuantía se mantiene respecto a la edición del curso pasado, entre 50 y 110 euros, en función del curso en el que se encuentran los alumnos, incorporando como novedad la posibilidad de destinar dichas cuantías a la adquisición de libros y material electrónico.

El plazo para solicitar las ayudas está abierto una vez que las bases han sido publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), y se prolongará a lo largo de los próximos 15 días hábiles a partir de dicha fecha.

Podrán solicitar estas ayudas, contempladas en los presupuestos municipales, el padre, madre, tutor o tutora de alumnos matriculados en segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria durante el curso 2019-2020 en cualquier centro docente sostenido con fondos públicos.

Además, la unidad familiar debe estar empadronada en Noja con anterioridad al comienzo del curso y todos sus miembros deben estar al corriente de pago de los tributos municipales.

Otro de los requisitos para poder acceder a estas ayudas es que la renta familiar durante el último año no puede superar el umbral máximo establecido en 24.000 euros, y la renta per cápita de los miembros computables de la familia durante el ejercicio de 2018 no puede ser mayor de 9.717 euros.

En cuanto al importe concreto de las ayudas, los alumnos de 2º Ciclo de Educación Infantil recibirán 50 euros; 90 los de Educación Primaria y 110 los de Educación Secundaria Obligatoria.

La concejala de Educación, Rocío Gándara, ha explicado que estas ayudas buscan «ayudar a las familias más necesitadas a hacer frente a los gastos que se producen en estos primeros meses del curso escolar», y se suman al Banco de Libros que este equipo de Gobierno creó cuando llegó al Ayuntamiento la legislatura pasada, y para el que se destinaron 18.000 euros.