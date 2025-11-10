El creador del cartel del Carnaval de Santoña se llevará 1.000 euros Abierto el plazo de inscripción para presentar los trabajos en los que se prohíbe el uso de herramientas de inteligencia artificial

Santoña engrasa la maquinaria para empezar a preparar el Carnaval 2026, en el que se estrenará el prestigioso título de fiesta de Interés Turístico Nacional. El evento llega este año madrugador. Arrancará el 26 de enero con el concurso de murgas y se extenderá hasta el 28 de febrero con el día del Trasmerano. Entre medias habrá desfiles, el Juicio en el Fondo del Mar y multitud de disfraces.

Lo primero que hay que tener para celebrar el festejo es el cartel para promocionar su desarrollo dentro y fuera de las fronteras locales. Con ese ánimo, la Concejalía de Festejos, presidida por Vanesa San Emeterio, ha convocado el concurso para seleccionar el trabajo que pondrá oficialmente la imagen a la fiesta. El autor del diseño vencedor se llevará 1.000 euros y aviso a navegantes: está prohibido el uso de la inteligencia artificial para elaborar el diseño. Se pueden presentar las propuesta hasta el próximo 30 de noviembre.

El tema del cartel es libre, aunque tendrá que significarse como reclamo turístico y estar claramente inspirado en el Carnaval marinero recogiendo su espíritu y ciñéndose a uno a varios motivos del evento. Se valorará la inclusión de algún elemento característico de la villa, así como que llame la atención, genere visibilidad y deseo de acudir al festejo.

Pueden participar personas mayores de 18 años y la obra deberá ser inédita. O sea, no debe haberse presentado a otro concurso y no podrá contener plagios de otras propuestas ajenas. El tamaño del cartel será de 50 centímetros de ancho por 70 centímetros, incluidos los 10 centímetros para el faldón dedicado a información institucional.

En la propuesta debe figurar con carácter preferente el texto 'Santoña', 'Carnaval', '2026' y las fechas de celebración 'del 30 de enero al 28 de febrero de 2026', en el orden en que estime el autor. También deberá aparecer, con carácter secundario, la frase 'Fiesta de Interés Turístico Nacional'.

La técnica de elaboración será libre, si bien se avisa de que no se permite el uso de herramientas de inteligencia artificial y también se excluirán los trabajos en tres dimensiones. Hay un plazo de 20 días naturales - a contar desde su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria este lunes 10 de noviembre- para presentar los trabajos. Cada persona puede concurrir con dos creaciones como máximo.

Primero jurado y después, votación popular

Un jurado compuesto por los miembros integrantes de la Comisión de Festejos, así como de otras personas ajenas a dicha Comisión, hará una primera criba escogiendo los tres carteles más votados. Esta fase tendrá lugar en los cinco primeros días naturales siguientes al de la finalización de la presentación de los trabajos.

Posteriormente, se abrirá una votación popular y toda persona que quiera podrá acercarse a la Oficina de Turismo, ubicada en la Calle Santander, para emitir su voto escogiendo entre esos tres el cartel ganador. Los días para poder votar serán los cinco primeros días hábiles siguientes al de la primera criba y sólo se permitirá un voto por persona.

La entrega de carteles se hará en el Registro del Ayuntamiento de Santoña, en mano o por envío postal al Ayuntamiento de Santoña, en concreto al Registro Municipal (Concurso Cartel Carnaval 2026).

Los carteles deberán ser anónimos (sin firma) y preferiblemente presentados sobre soporte rígido (cartón pluma). Los datos del autor: nombre y apellidos, dirección, teléfono, e-mail y una descripción del cartel, deberán adjuntarse en un sobre cerrado aparte que irá pegado tras el cartel. Todo ello (el cartel y el sobre) tendrá que ir envuelto.

Los autores no podrán de ninguna manera desvelar su autoría por ningún medio (analógico, digital, o redes sociales). Si se diese el caso, dicho trabajo quedaría automáticamente descalificado, previo expediente de la Concejalía de Festejos.

El Ayuntamiento también abre mañana martes, 10 de noviembre y hasta el 30 de noviembre, el plazo de inscripción para las agrupaciones adultas e infantiles que vayan a participar en el concurso de murgas 2026.