Detenido en Santoña un joven con doce dosis de cocaína, una navaja y dinero La Policía Local ha detenido también en los últimos días a otros tres hombres por robos y violencia de género

Ana Cobo Santoña Lunes, 27 de octubre 2025, 17:30 Comenta Compartir

La Policía Local de Santoña detuvo en la mañana de este pasado domingo a un joven de 20 años que llevaba doce dosis de cocaína junto con una navaja y dinero fraccionado.

Fuentes oficiales han informado de que la detención se produjo en torno a las 12.00 horas en la terminal de autobuses cuando los agentes observaron a dos hombres que adoptaron una actitud «sospechosa» al percatarse de su presencia. Los agentes les identificaron y les realizaron registro corporal. Uno de ellos se encontraba en posesión de la droga, la navaja y el dinero.

Por ello, los policías le detuvieron como supuesto autor de un delito contra la salud pública puesto que los indicios apuntaban a que iba a poner la cocaína al tráfico. Se le instruyeron las primeras diligencias y fue trasladado al Puesto de la Guardia Civil en la villa.

Otros detenidos

Por otro lado, en los últimos turnos, los policías han detenido a otros tres hombres. Uno de ellos ha sido por constar en vigor un señalamiento por su presunta participación en robos.

Mientras, el segundo ha sido sorprendido cuando cometía un robo en el interior de un establecimiento al que accedió por una ventana; y el tercero fue detenido por supuestamente agredir a su pareja.

Los agentes también investigan a otro hombre por conducir sin carné al haber perdido todos los puntos.