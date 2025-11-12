El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Policía Local de Santoña. Daniel Pedriza

Detenido en Santoña por robar un móvil a un hombre al que dio un cabezazo abriéndole la ceja

El autor del delito reconoció los hechos ante los agentes asegurando que «así saldaba una deuda previa»

Ana Cobo

Ana Cobo

Santoña

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:42

Comenta

Un hombre de 31 años ha sido detenido en Santoña como presunto autor del robo de un teléfono móvil a otro varón, al que propinó ... un cabezazo con el que le abrió una ceja. Los hechos ocurrieron este pasado lunes, 10 de noviembre, sobre las 20.40 horas en la calle Rentería Reyes de Santoña.

