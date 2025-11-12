Detenido en Santoña por robar un móvil a un hombre al que dio un cabezazo abriéndole la ceja

Un hombre de 31 años ha sido detenido en Santoña como presunto autor del robo de un teléfono móvil a otro varón, al que propinó ... un cabezazo con el que le abrió una ceja. Los hechos ocurrieron este pasado lunes, 10 de noviembre, sobre las 20.40 horas en la calle Rentería Reyes de Santoña.

Los policías locales fueron alertados por varias personas de una fuerte discusión en la vía pública. A su llegada, observaron a dos hombres corriendo, uno detrás del otro, y tras alcanzarlos, vieron cómo uno de ellos escondía algo debajo de un coche que se encontraba estacionado.

Tras identificarlos, apreciaron que uno de los implicados tenía una herida sangrante en la ceja izquierda. Les explicó que, tras ser agredido por el otro hombre, le había arrebatado su teléfono móvil de la mano, que fue localizado por los agentes debajo del citado vehículo.

El supuesto autor del robo indicó a los agentes que había propinado un cabezazo al otro y le había quitado su teléfono móvil «para así saldar una deuda previa».

Tras ello, los agentes lo detuvieron como supuesto autor de un delito de robo con violencia. El agredido tuvo que ser trasladado al centro de salud para ser asistido de sus lesiones.

Por otro lado, la Policía Local de Santoña también ha instruido diligencias judiciales contra dos varones, uno de ellos por simular un delito, con conocimiento de su falsedad, y haber movilizado para ello servicios de emergencia. El otro conducía un vehículo a motor tras haber perdido todos los puntos del carné.