Detenido un santoñés por robo con fuerza en una tienda de telefonía de su propio pueblo

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un hombre de 31 años, vecino de Santoña, como presunto autor de un robo con fuerza en ... una tienda de telefonía de su localidad de residencia.

Según informó este jueves el Instituto Armado en un comunicado, a mediados de octubre y de madrugada, con la ayuda de un «objeto contundente» se fracturó el cristal del escaparate del establecimiento atacado. Tras ello, se sustrajeron diferentes unidades de teléfonos móviles, tabletas y cámaras, con un valor conjunto de «unos 1.000 euros».

La Benemérita comenzó una investigación del caso y descubrió que los presuntos autores eran dos personas «que podrían ser de la zona». Avanzada la operación, los agentes del Cuerpo detuvieron el pasado mes a uno de los implicados, mientras que el otro se encuentra «completamente identificado», a la espera de su localización y detención.