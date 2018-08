El edificio de Previsión El INP, hoy Centro de Salud. Recuadro, antiguo INP. El nuevo inmueble se levantó a principios de los años cincuenta y en 1978 se convirtió en Centro de Salud JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ Santoña Lunes, 13 agosto 2018, 20:54

El Instituto Nacional de Previsión (INP), estaba instalado en un local de la calle Juan de la Cosa (donde estuvo el restaurante El Cuerno y finalmente el primer Comedor de Ancianos). En la actualidad hay un bloque de viviendas en la plaza de la Concordia que hacen esquina con la citada calle. Como el local del INP no reunía condiciones se decidió construir uno nuevo acorde con las necesidades no sólo de Santoña, sino de la comarca y otros pueblos. Las gestiones se iniciaron cuando la Comisión Gestora, que formaba entonces la Corporación, hizo la cesión gratuita de terrenos para tal fin.

La Delegación Provincial de Santander, del INP, escribió al Ayuntamiento de Santoña, diciendo que su central les había comunicado que la Comisión Permanente del Consejo del Instituto Nacional de Previsión, en sesión de 24 de noviembre de 1943, había examinado las condiciones de la cesión y, aunque agradecía tan generoso ofrecimiento, no lo había aceptado ya que su deseo era el adquirirlo por compra, para lo cual solicitaba el precio y condiciones al Ayuntamiento.

El 15 de diciembre del mismo año se reunía la Comisión Gestora, y el alcalde, José María del Val Barredo, manifestaba que quizás el INP rechazaba la gratuidad ante el temor que pudiera ocasionar algún trastorno, por el compromiso de tener que construir el edificio en un plazo determinado. Añadía que, a su juicio, el Ayuntamiento debía insistir en el ofrecimiento gratuito, aclarado que por ningún motivo sería molestado el INP si no construyera, que lo único sería, que el terreno revertiría al Municipio al concluir el plazo, salvo que se le pidiera uno nuevo prudencial.

Insistía el alcalde, que en modo alguno se pedirían indemnizaciones ni impuestos de ninguna clase, porque lo que se pretendía era no enajenar terrenos. No obstante, si el INP insistiera en la compra del solar, el Ayuntamiento lo haría mediante un precio módico, siempre condicionado a que construyeran en un plazo determinado, y que al cabo del mismo, de no hacerlo, el solar revertiría al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento por unanimidad acordó estar conforme con lo expuesto por el alcalde, y en el sentido de lo dicho, lo comunicó a la Delegación Provincial del INP, con fecha 5 de enero de 1944.

Continuaron las gestiones y como el INP deseaba la compra, se acordó un importe de 10.023,30 pesetas y el alcalde quedó facultado para la firma de la escritura de compra-venta ante el notario Enrique Franch Alfaro. Tiene de fecha 9 de marzo de 1948. La parcela estaba situada en la calle Eguilior, esquina General Salinas, junto a la Venta vieja, y ocupaba una extensión de 777 metros cuadrados.

El nuevo edificio, que se levantó a principios de los años cincuenta, era llamado simplemente Previsión, constaba de semisótano y tres plantas. Tenía los servicios médicos y las oficinas del INP. En 1978 se convirtió en Centro de Salud, dependiente del Instituto Nacional de la Salud (Insalud). Años después se proyectó su remodelación, siendo reinaugurado en junio de 1989, con una planta más. A partir de entonces se trasladaron a él los servicios médicos de la Casa del Mar, menos maternidad.

En resumen, el edifico de Previsión, luego convertido en Centro de Salud, ha demostrado que fue construido con gran solidez y amplitud, a pesar de la penuria económica de aquellos años de posguerra, y sigue en pie y funcionando, con las lógicas limitaciones que impone el paso del tiempo. Ahora, después de más de sesenta años, se está a la espera de construir un nuevo edificio, en la parcela norte de la Casa del Mar.